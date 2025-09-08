اسما شريف تعلن ارتداءها الحجاب وتحذف جميع صورها السابقة

وفاجأت أسما متابعيها بحذف كل صورها القديمة، والتي ظهرت فيها بدون حجاب، وأبقت على صورها بالحجاب، إضافة الى صور ابنتها في مراحل مختلفة من عمرها، بجانب صور لوالدها الفنان مع ابنتها.

وعلّقت أسما على الصور قائلةً: "الحمد لله... مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس... ده قرار من القلب، عهد ربنا، وراحة ما تتوصفش. ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".

