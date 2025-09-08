اسما شريف تعلن ارتداءها الحجاب وتحذف جميع صورها السابقة

وفاجأت أسما متابعيها بحذف كل صورها القديمة، والتي ظهرت فيها بدون حجاب، وأبقت على صورها بالحجاب، إضافة الى صور ابنتها في مراحل مختلفة من عمرها، بجانب صور لوالدها الفنان شريف منير مع ابنتها.
وعلّقت أسما على الصور قائلةً: "الحمد لله... مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس... ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش. ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".
𝘼𝙨𝙢𝙖 c𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 - اسما شريف منير
أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.
فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.
أقام المخرج جو بو عيد مساء الأحد احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إضافة إلى وجوه فنية وإعلامية أخرى.