راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
A-
A+

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

فن

2025-09-08 | 09:28
راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

قدّم الفنان اللبناني راغب علامة مساء أمس حفلاً فنياً كبيراً على المسرح الأثري بقرطاج، حضره جمهور غفير ملأ المدرجات بالكامل.

افتتح علامة الحفل بأغنيته الشهيرة "في كتير حلوين" وسط تفاعل لافت من الجمهور، قبل أن يوجّه كلمة شكر عبّر فيها عن امتنانه لمحبة الحاضرين ودعمهم المستمر له على مدى سنوات طويلة.

وخلال الحفل، كشف السوبر ستار عن عمل جديد حمل عنوان "خايف من إيه؟"، وهي أغنية باللهجة المصرية قدّمها لأول مرة على المسرح. الأغنية تميّزت بكلمات عاطفية ولاقت تجاوباً كبيراً من الجمهور الذي تفاعل معها منذ اللحظة الأولى.

كما قدّم راغب مجموعة من أبرز أعماله القديمة والجديدة، من بينها "قلبي عشقها"، "شفتك تلخبطت"، "نسيني الدنيا"، و"تركني لحالي". ولاقى تفاعلاً خاصاً عند أدائه أغنيته الأخيرة "ترقيص"، إذ طالبه الجمهور بإعادتها فلبّى الطلب وغنّاها مرة ثانية.

