راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

افتتح علامة الحفل بأغنيته الشهيرة "في كتير حلوين" وسط تفاعل لافت من الجمهور، قبل أن يوجّه شكر عبّر فيها عن امتنانه لمحبة الحاضرين ودعمهم المستمر له على مدى سنوات طويلة.

وخلال الحفل، كشف السوبر ستار عن عمل جديد حمل عنوان "خايف من إيه؟"، وهي أغنية باللهجة قدّمها لأول مرة على المسرح. الأغنية تميّزت بكلمات عاطفية ولاقت تجاوباً كبيراً من الجمهور الذي تفاعل معها منذ اللحظة الأولى.

كما قدّم مجموعة من أبرز أعماله القديمة والجديدة، من بينها " "، "شفتك تلخبطت"، " "، و"تركني لحالي". ولاقى تفاعلاً خاصاً عند أدائه أغنيته "ترقيص"، إذ طالبه الجمهور بإعادتها فلبّى الطلب وغنّاها مرة ثانية.