نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين

الحفل الذي حضره أكثر من 4000 متفرج، شكّل محطة فارقة في مسيرة الأتات، إذ تحولت القلعة إلى عرس جماهيري كبير توافد إليه محبّوه من مختلف المناطق ، حيث رددوا أغنياته الخاصة بحماسة لافتة، في أكد حضوره القوي بين الأصوات اللبنانية المعاصرة.

مفاجأة السهرة كانت بأغنية قدّمها نادر الأتات للمرة الأولى مهداة إلى ، كتب كلماتها الشاعر الكبير طلال ولحنها هشام بولس. الأغنية حملت بُعداً وجدانيّاً خاصاً، إذ أراد الأتات من خلالها أن يحيي المدينة التاريخية ويعبّر عن ارتباطه بجذوره البقاعية.

وفي مقتضبة أمام الجمهور، وصف الأتات وقوفه على مدرج بأنه "ليلة العمر"، مؤكداً أن هذا المسرح كان حلماً يراوده منذ طفولته، وأن تحقيقه يشكّل محطة لا تُنسى في مسيرته.

وعبر حسابه على ، نشر الأتات صوراً من أبرز لحظات الحفل، وعلّق قائلاً: "بعلبك.. كانت حِلِم وبفضل معكُن صارت حقيقة.. أهلي وربعي وناسي.. من قلبي بشكركن على كل لحظة حب عشناها.. “فرح بعلبك” عيشتونا أحلى ليلة فرح بأرض العزّ اللّي ما بيلبقلها إلاّ الفرح".