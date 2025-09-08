الأخبار
نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين
نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين
نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين

فن

2025-09-08 | 09:48
نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين
Aljadeed
نادر الأتات يحقق حلمه على مسرح بعلبك التاريخي أمام آلاف الحاضرين

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية استثنائية على مدرج قلعة بعلبك الأثري، في أول حفل له على هذا المسرح العريق الذي ارتبط عبر العقود بأسماء كبار الفن العربي مثل السيدة فيروز ووديع الصافي وصباح.

الحفل الذي حضره أكثر من 4000 متفرج، شكّل محطة فارقة في مسيرة الأتات، إذ تحولت القلعة إلى عرس جماهيري كبير توافد إليه محبّوه من مختلف المناطق اللبنانية، حيث رددوا أغنياته الخاصة بحماسة لافتة، في مشهد أكد حضوره القوي بين الأصوات اللبنانية المعاصرة.

مفاجأة السهرة كانت بأغنية جديدة قدّمها نادر الأتات للمرة الأولى مهداة إلى مدينة بعلبك، كتب كلماتها الشاعر الكبير طلال حيدر ولحنها هشام بولس. الأغنية حملت بُعداً وجدانيّاً خاصاً، إذ أراد الأتات من خلالها أن يحيي المدينة التاريخية ويعبّر عن ارتباطه بجذوره البقاعية.

وفي كلمة مقتضبة أمام الجمهور، وصف الأتات وقوفه على مدرج بعلبك بأنه "ليلة العمر"، مؤكداً أن هذا المسرح كان حلماً يراوده منذ طفولته، وأن تحقيقه اليوم يشكّل محطة لا تُنسى في مسيرته.

وعبر حسابه على إنستغرام، نشر الأتات صوراً من أبرز لحظات الحفل، وعلّق قائلاً: "بعلبك.. كانت حِلِم وبفضل الله معكُن صارت حقيقة.. أهلي وربعي وناسي.. من قلبي بشكركن على كل لحظة حب عشناها.. "فرح بعلبك" عيشتونا أحلى ليلة فرح بأرض العزّ اللّي ما بيلبقلها إلاّ الفرح".

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
09:28

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

قدّم الفنان اللبناني راغب علامة مساء أمس حفلاً فنياً كبيراً على المسرح الأثري بقرطاج، حضره جمهور غفير ملأ المدرجات بالكامل.

09:28

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

قدّم الفنان اللبناني راغب علامة مساء أمس حفلاً فنياً كبيراً على المسرح الأثري بقرطاج، حضره جمهور غفير ملأ المدرجات بالكامل.

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي
05:13

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.

05:13

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار
05:10

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار

فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.

05:10

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار

فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
09:28
محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي
05:13
وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار
05:10
نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي
04:50

