سلاف فواخرجي تتبرأ من تصريحات سلوم حداد: الإساءة لمصر مرفوضة

وفي خضمّ ذلك، خرجت لتعلن موقفها الواضح، معتبرة أن ما صدر عن حداد "غير مقبول على الإطلاق".

وقالت فواخرجي في تصريحات إعلامية إن مصر لم تكن يوماً مجرد بلد للفن، بل "الواجهة الأساسية للحضارة "، مشددة على أن أي فنان لا يستطيع استكمال مسيرته من دون المرور عبر التجربة . وأضافت أن التاريخ الفني المصري يمثل "مدرسة" حقيقية لكل المبدعين العرب.

وأكدت النجمة السورية أن كلام "لا يعبّر عن الوسط الفني السوري"، لافتة إلى أن علاقتها بالنجوم المصريين قائمة على الاحترام المتبادل، وأنها ترفض أي إساءة قد تُوجه إليهم.