راغب علامة يهدد المسيئين: "ما بحمل سلاح... القانون هو سلاحي"

وأكد "أنا ما بحمل سلاح وما بقتل واحد تكلم عليّ، القانون هو سلاحي".
وشدد علامة على أنه اتخذ قراراً واضحاً بملاحقة المسيئين قضائياً، مضيفاً أن حماية سمعته وكرامته خط أحمر، وأن الرد سيكون عبر القضاء لا بوسائل أخرى.
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.
كشف الفنان اللبناني جورج شلهوب عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق واتساب للاختراق، محذرًا من محاولات نصب واحتيال تتم باسمه.
بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.