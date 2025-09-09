راغب علامة يهدد المسيئين: "ما بحمل سلاح... القانون هو سلاحي"

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.

