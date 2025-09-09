تسجيل صوتي منسوب لـ فضل شاكر يثير الجدل بهجوم عنيف على فنانين لبنانيين!

وجاء في التسجيل الصوتي: "يجيبو كل فنانين وأنا لحالي يتفضلوا يفرجونا شو رح يقدموا… الرزق من عند الله… يا تنك فنانين تنك مش تاركيني بحالي وأنا مستمر بإمكانياتي المتواضعة"، ما أثار تفاعلاً واسعاً وجدلاً بين المتابعين حول ما إذا كان الصوت يعود فعلاً لفضل شاكر أم لا.