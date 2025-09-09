تسجيل صوتي منسوب لـ فضل شاكر يثير الجدل بهجوم عنيف على فنانين لبنانيين!

وجاء في التسجيل الصوتي: "يجيبو كل فنانين لبنان وأنا لحالي يتفضلوا يفرجونا شو رح يقدموا… الرزق من عند الله… يا تنك فنانين تنك مش تاركيني بحالي وأنا مستمر بإمكانياتي المتواضعة"، ما أثار تفاعلاً واسعاً وجدلاً بين المتابعين حول ما إذا كان الصوت يعود فعلاً لفضل شاكر أم لا.
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.
كشف الفنان اللبناني جورج شلهوب عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق واتساب للاختراق، محذرًا من محاولات نصب واحتيال تتم باسمه.
بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.