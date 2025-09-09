كيت ميدلتون تعود إلى لون شعرها الكلاسيكي بعد جدل الأشقر

الأميرة ظهرت بشعرها البني الداكن المميز، مع لمسات ذهبية خفيفة، ومصفف على شكل نصف ذيل حصان أنيق، في إطلالة بدت وكأنها تأكيد على أسلوبها الثابت الذي اعتاده الجمهور في المناسبات الرسمية.
كما لفتت الأنظار بستايل بسيط وأنيق، ارتدت خلاله سترة داكنة وقميصاً مزيناً بالكشاكش، مع أقراط دائرية ناعمة، بينما بدت متفاعلة بعفوية مع أجواء المباراة بين إنجلترا وأستراليا.
وكان ظهور ميدلتون الأخير بالشعر الأشقر قد أثار موجة واسعة من التعليقات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتباره تغييراً نادراً في مظهرها المعروف بالثبات والأناقة الكلاسيكية. ومع عودتها السريعة إلى اللون البني، بدا أن الأميرة تفضّل الحفاظ على لمستها التقليدية التي أصبحت جزءاً من هويتها العامة.