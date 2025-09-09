محمد سامي يتراجع عن إعتزاله الإخراج

سامي كشف عبر منشور على حسابه الرسمي في " " تفاصيل أولية عن العمل قائلاً: "رد كليتي للمخرج سامي… بسم ، بكتب مسلسل جديد، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل وحكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي. هصوّر إمتى ومين الأبطال وهينزل إمتى؟!!، كل ده معرفوش لسه ولا في "، مؤكداً أن المشروع لا يزال في مرحلة الكتابة.

وأضاف سامي: "اللي أعرفه إنه هيكون أرقى وأميز أعمالي، وسيكون عملاً يحترمه ويقدره كل بيت . إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها. اللي مفرحني في العمل ده إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جداً وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير اتقدمت زمان من أساتذتنا"، موضحاً أنه يسعى إلى تقديم عمل يوازن بين الطابع الجماهيري والقيمة الفنية.

وأشار المخرج إلى أنه يستلهم في عمله الجديد نصيحة الناقد الفني ، الذي شدّد على أهمية التغيير قبل أن يتشبع الجمهور من الأسلوب المعتاد، مؤكداً أن "رد كليتي" سيكون مختلفاً تماماً عن كل ما قدّمه سابقاً.