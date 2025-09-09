اليوم الفصل في استئناف البلوغر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

تترقّب هدير ، خلال الساعات القليلة المقبلة، قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بشأن المقدم منها على الحكم الصادر ضدها، والقاضي بحبسها سنة واحدة مع تغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد إدانتها بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء عبر .





ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها (الثلاثاء) لإصدار الحكم، وسط ترقب كبير وقلق من جانب ، خصوصاً بعد انتشار مقاطع نُسبت إليها خلال الأيام الماضية، قد تزيد من تعقيد موقفها القانوني.



وكانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس سنة كاملة، وذلك بعدما وجهت لها عدة اتهامات أبرزها:نشر صور ومقاطع مرئية مخلّة بالآداب العامة عبر حساباتها الخاصة، قاصدةً الإغراء وخدش الحياء.



ارتكاب أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية من شأنها التحريض على الفسق والفجور.



والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري عبر نشر محتوى يخالف الآداب العامة.



واستخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام.



وكشفت تحريات الأجهزة المختصة أنّ الفيديوهات التي بثّتها تضمنت ظهورها بملابس داخلية بشكل مثير، على نحو اعتبرته السلطات تحريضاً صريحاً على الفجور.



ويظل مصير هدير عبد الرازق مرتبطاً بقرار المحكمة المرتقب، في قضية أعادت الجدل حول محتوى بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي وحدود حرية النشر فيها.