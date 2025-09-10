دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها

في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان خبر حملها، تحدثت الممثلة عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم تأكيد التي انتشرت عبر في وقت مبكر.

وخلال مقابلة مع الإعلامي في برنامج ABtalks، أوضحت رحمة أنها مرّت بفترة صعبة في بداية الحمل، ولم تكن مطمئنة بما يكفي للإفصاح عن التفاصيل، رغم إصرار على الأسئلة حول الموضوع.



وأضافت رحمة أنها فضّلت الانتظار حتى صدور نتائج الفحوصات الطبية والتأكد من الحمل، مؤكدة أنها كانت ترغب في أن يكون الإعلان عن هذا الشخصي الكبير من خلال كلماتها هي، وليس عبر تسريبات على منصات التواصل. وقالت: "كنت حزينة من التسريبات عبر ، لأنني كنت أتمنى أن أعلن عن الأمر بنفسي".



إطلالة رحمة جاءت لتضع حداً للتكهنات التي رافقت خبر حملها، ولتكشف عن الجانب الإنساني لمخاوفها في تلك المرحلة الحساسة، حيث جمعت بين رغبتها في الخصوصية وحرصها على طمأنة جمهورها بعد تجاوز المرحلة الأولى .