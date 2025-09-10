الأخبار
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها

2025-09-10 | 04:10
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها

في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان خبر حملها، تحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم تأكيد الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر.

 وخلال مقابلة مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، أوضحت رحمة أنها مرّت بفترة صعبة في بداية الحمل، ولم تكن مطمئنة بما يكفي للإفصاح عن التفاصيل، رغم إصرار وسائل الإعلام على توجيه الأسئلة حول الموضوع.

وأضافت رحمة أنها فضّلت الانتظار حتى صدور نتائج الفحوصات الطبية والتأكد من سلامة الحمل، مؤكدة أنها كانت ترغب في أن يكون الإعلان عن هذا الحدث الشخصي الكبير من خلال كلماتها هي، وليس عبر تسريبات على منصات التواصل. وقالت: "كنت حزينة من التسريبات عبر السوشيال ميديا، لأنني كنت أتمنى أن أعلن عن الأمر بنفسي".

إطلالة رحمة جاءت لتضع حداً للتكهنات التي رافقت خبر حملها، ولتكشف عن الجانب الإنساني لمخاوفها في تلك المرحلة الحساسة، حيث جمعت بين رغبتها في الخصوصية وحرصها على طمأنة جمهورها بعد تجاوز المرحلة الأولى بسلام.

