داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالتين في حفل زفافها

في البداية، أطلت بفستان زفاف ملكي من تصميم القارح، حمل تفاصيل فاخرة بقصّة كلاسيكية حالمة، مع طرحة طويلة مزينة بالدانتيل وباقة بيضاء من زهور الكالا ليلي، في إطلالة جسدت صورة العروس الراقية. اعتمدت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر كلاسيكية بالكعكة، عكست بساطة وأناقة متناسقة مع فستانها.

لاحقًا، فاجأت داليدا الحضور بإطلالة ثانية أكثر جرأة وعصرية، بفستان لامع مغطى بالترتر، ضيّق ومكشوف الأكتاف، مزود بكاب طويل ينسدل من الخلف. الإطلالة انسجمت مع أجواء الحفل الفنية، حيث ظهرت داليدا على درج وهي تغني وتؤدي عرضًا استعراضيًا أهدته لعريسها نيكولا زعتر، مستخدمة أغنية "إسمع قلبي" لماجدة ، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.

من الناحية الجمالية، اختارت داليدا تسريحة ذيل حصان أنيقة، وتخلّت عن الطرحة، مع مكياج ركز على بظلال ترابية ورموش كثيفة، وأحمر شفاه نيود لامع. وأضافت قفازات مطرزة لمسة فاخرة إلى الإطلالة الثانية.

وقد تم تداول مقاطع الفيديو من الحفل على مواقع التواصل، أظهرت داليدا في لحظات مفعمة بالحيوية والرقص والعفوية، سواء أثناء تحضيراتها أو دخولها إلى الحفل وسط أجواء الزفة.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن، بينهم ورد ، طوني عيسى، و رزق، فيما شارك فنانون آخرون بالتهاني عبر ، مثل ونسرين طافش وتارا .