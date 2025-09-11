الأخبار
القبض على فادي خفاجة في قضية سب مجدي كامل

فن

2025-09-11 | 06:01
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 20 أكتوبر المقبل موعداً لأول جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، بعد قرار النيابة العامة إحالته على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية بدأت في عام 2023 عقب بث مباشر جمع فادي خفاجة والفنانة مها أحمد على تطبيق "تيك توك"، حيث تحولت السجالات الكلامية إلى تبادل اتهامات وإساءات علنية. وتفاقمت الأزمة بعدما وجّه خفاجة تصريحات ضد مها أحمد وزوجها مجدي كامل في بث لاحق، ما دفعهما إلى التقدّم ببلاغ رسمي.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبعد مراجعة الأدلة أحالت خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف والتشهير الإلكتروني، في قضية تسلط الضوء على خطورة استغلال المنصات الرقمية للإساءة وتشويه السمعة.

