القبض على فادي خفاجة في قضية سب مجدي كامل

القضية بدأت في عام 2023 عقب بث مباشر جمع والفنانة مها تطبيق "تيك توك"، حيث تحولت السجالات الكلامية إلى تبادل اتهامات وإساءات علنية. وتفاقمت الأزمة بعدما وجّه خفاجة تصريحات ضد مها وزوجها في بث لاحق، ما دفعهما إلى التقدّم ببلاغ رسمي.

باشرت التحقيقات، وبعد مراجعة الأدلة أحالت خفاجة إلى بتهمة السب والقذف والتشهير الإلكتروني، في قضية تسلط الضوء على خطورة استغلال المنصات الرقمية للإساءة وتشويه السمعة.