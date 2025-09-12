الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر
الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر
الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر

فن

2025-09-12 | 04:23
الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر
الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، ظهرت فيه فتاتان صغيرتان في تونس وهما تبكيان تأثراً خلال لقائهما بالفنان السوري الشامي.

الفنان لم يتردد في احتضانهما، وقام بتقبيل يد إحداهما وسألها عن اسمها في مشهد مؤثر عكس تواضعه وقربه من جمهوره.

اللقطات لاقت إشادة كبيرة من رواد المنصات، الذين اعتبروا أن تصرف الشامي يعكس أخلاقه وحبّه الحقيقي لمعجبيه، معتبرين أن لحظة العفوية تلك تختصر الكثير من المعاني الإنسانية خلف الأضواء والشهرة.

 
https://x.com/_ElieMerheb/status/1966160987813458234

