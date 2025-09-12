الشامي يلفت الأنظار في تونس بموقف إنساني مؤثر

الفنان لم يتردد في احتضانهما، وقام بتقبيل يد إحداهما وسألها عن اسمها في مؤثر عكس تواضعه وقربه من جمهوره.

اللقطات لاقت إشادة كبيرة من رواد المنصات، الذين اعتبروا أن تصرف يعكس أخلاقه وحبّه الحقيقي لمعجبيه، معتبرين أن لحظة العفوية تلك تختصر الكثير من المعاني الإنسانية خلف الأضواء والشهرة.