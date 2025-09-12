أحمد سعد عن ملابسه الغريبة: "أضحك على نفسي"

اعترف أن هذه الأغنية كانت بداية تخليه عن العناد الفني، بعدما أقنعه الشاعر منة عدلي القيعي والملحن إيهاب عبد الواحد بتسجيلها رغم تردده. نجاحها الكبير جعله يعيد النظر في اختياراته ويتجه إلى الأعمال البسيطة والسهلة.
منى الشاذلي توقفت عند "مكسرات" ووصفتها بأنها حالة فنية مميزة. الأغنية تميزت بلحن راقص وكلمات بسيطة تعكس روح الناس اليومية، فانتشرت بسرعة عبر السوشيال ميديا وتصدرت قوائم الاستماع. أحمد سعد نفسه قدّم لها رقصة خاصة وصفَتها منى بـ"المسخرة"، ما زاد من شعبيتها.
الأغنية التي صدرت عام 2022 مثّلت منعطفًا أكبر في مسيرته، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب. سعد روى أنه كان على وشك إفسادها حين أصرّ على غنائها بطابع طربي، لكن تدخل الملحن إيهاب عبد الواحد جعله يؤديها بروح أخفّ وأكثر تلقائية. النتيجة كانت نجاحًا هائلًا اعتبره "إشارة من ربنا" على صحة قراره بالتغيير.
تصدّر شعر الأميرة كيت ميدلتون مجدداً عناوين الصحف، بعدما عادت إلى لونها البرونزي الداكن عقب ظهورها الأول هذا الصيف باللون الأشقر.
حوالي 4000 نجم من هوليوود أعلنوا مقاطعة المؤسسات والشركات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في الفصل العنصري والجرائم ضد الفلسطينيين، متعهدين بعدم عرض أفلامهم في المهرجانات أو عبر شركات إنتاج إسرائيلية.
فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.