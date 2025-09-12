أحمد سعد عن ملابسه الغريبة: "أضحك على نفسي"

اعترف أن هذه الأغنية كانت بداية تخليه عن العناد الفني، بعدما أقنعه الشاعر والملحن بتسجيلها رغم تردده. نجاحها الكبير جعله يعيد النظر في اختياراته ويتجه إلى الأعمال البسيطة والسهلة.

توقفت عند "مكسرات" ووصفتها بأنها فنية مميزة. الأغنية تميزت بلحن راقص وكلمات بسيطة تعكس روح الناس اليومية، فانتشرت بسرعة عبر وتصدرت قوائم الاستماع. نفسه قدّم لها رقصة خاصة وصفَتها منى بـ"المسخرة"، ما زاد من شعبيتها.

الأغنية التي صدرت عام 2022 مثّلت منعطفًا أكبر في مسيرته، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة على . سعد روى أنه كان على وشك إفسادها حين أصرّ على غنائها بطابع طربي، لكن تدخل الملحن جعله يؤديها بروح أخفّ وأكثر تلقائية. النتيجة كانت نجاحًا هائلًا اعتبره "إشارة من ربنا" على صحة قراره بالتغيير.