ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة داخل مدينة الملاهي مع ولديها

غير أن إطلالتها أثارت جدلاً واسعًا بين المتابعين، إذ ارتدت فستانًا مكشوفًا عند منطقتي الصدر والظهر، ما اعتبره البعض غير مناسب للخروج مع ولديها. كما لفتت الأنظار أيضًا بسبب نحافتها المفرطة، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين إلى التعبير عن قلقهم وانتقاد شكلها. وكعادتها في مواجهة التعليقات السلبية، لجأت ميريام إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراتها، مكتفية بمشاركة لحظاتها الخاصة بعيدًا عن ردود الأفعال. هذا التباين في استقبال الجمهور لإطلالات ميريام يعكس الانقسام المستمر بين معجبين يرون فيها أيقونة للجرأة والأناقة، وآخرين ينتقدون خياراتها ويعتبرونها غير ملائمة. View this post on Instagram A post shared by myriam fares (@myriamfares) View this post on Instagram A post shared by Myriam fares (@myriamfares)