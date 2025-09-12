ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة داخل مدينة الملاهي مع ولديها

غير أن إطلالتها أثارت جدلاً واسعًا بين المتابعين، إذ ارتدت فستانًا مكشوفًا عند منطقتي والظهر، ما اعتبره البعض غير مناسب للخروج مع ولديها. كما لفتت الأنظار أيضًا بسبب نحافتها المفرطة، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين إلى قلقهم وانتقاد شكلها. وكعادتها في مواجهة التعليقات السلبية، لجأت ميريام إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراتها، مكتفية بمشاركة لحظاتها الخاصة بعيدًا عن ردود الأفعال. هذا التباين في استقبال الجمهور لإطلالات ميريام يعكس الانقسام المستمر بين معجبين يرون فيها أيقونة للجرأة والأناقة، وآخرين ينتقدون خياراتها ويعتبرونها غير ملائمة.