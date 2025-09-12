تصريحات حاسمة من إلهام الفضالة بعد شائعات سحب الجنسية الكويتية منها

وشددت على أن عائلتها من الأسر المؤسسة في منذ بدايات القرن الثامن عشر، وقالت: "نحن تأسيس ولسنا مجنسين".

وأوضحت الفضالة أن جذور أسرتها تعود إلى فترة قدوم أسر العتوب إلى الكويت واستقرارها في منطقة الشرق، مشيرة إلى أن تاريخ العائلة مثبت في المراجع التاريخية.

وأثارت قضية سحب الجنسية موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما شملت شخصيات معروفة من فنانين وإعلاميين ولاعبي كرة قدم، منهم الفنان الراحل عبدالمحسن السهيل والفنان الراحل عبدالرزاق إبراهيم الخلف المعروف بـ"بورزيقه"، إلى جانب أسماء بارزة مثل نوال الكويتية وداود .

وأكد الشيخ فهد اليوسف الصباح أن قرارات سحب الجنسية تأتي في إطار مراجعة شاملة لملفات التجنيس، التزامًا بتوجيهات الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ولفت إلى أن بعض الحالات حصلت على الجنسية سابقًا تحت مسمّى "الأعمال الجليلة"، لكن المراجعة أظهرت أن بعضها لم يقدم خدمات فعلية تبرر هذا الامتياز.

وبتصريحها الحازم، أنهت الفضالة الجدل حول وضعها القانوني، في ظل استمرار العام حول سياسات التجنيس وسحب الجنسية في الكويت.