كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات

وفي أحدث إطلالة لها، أمس الخميس، خلال زيارة إلى مصنع نسيج في كوكستون بإنكلترا، لفتت الأنظار بتسريحة شعر مرفوعة أنيقة نفذتها بنفسها أمام عدسات الكاميرا.

الأميرة، البالغة من العمر 43 عاماً، ارتدت بدلة رمادية بنقشة مربعات " " من توقيع المصممة فرويد، وزارت مصنعين احتفاءً بالحرف اليدوية التقليدية. وفي مصنع مارينا للأقمشة المطبوعة حريرياً، أظهرت براعتها في ربط شعرها في عقدة مرتجلة من دون استخدام رباط مطاطي أو مشبك، ما أثار إعجاب الحاضرين.

وخلال الزيارة، خلعت سترتها وربطت مئزراً فوق قميصها الأسود البسيط لتشارك في تجربة الطباعة الحريرية، في تفاعل معه موظفو المصنع والمعجبون على . وانتشر فيديو يوثق لحظة رفعها شعرها، حيث طوت الخصلات الخلفية بأناقة واستكملت حديثها مع العاملين، ما دفع متابعين إلى التعليق: "نعم، إنه شعرها الحقيقي الجميل!".

الأميرة كانت قد ظهرت لأول مرة باللون الأشقر المدهش في آب/أغسطس الماضي أثناء قداس في قصر بالمورال، ثم كشفت عنه رسمياً في الرابع من أيلول/سبتمبر خلال فعالية بمتحف التاريخ الطبيعي في برفقة الأمير . لكنها عادت إلى الظل البني الفاتح الممزوج بخصلات شقراء خلال حضورها مباراة في السادس من الشهر نفسه.