كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات

فن

2025-09-12 | 05:32
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
Aljadeed
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات

تصدّر شعر الأميرة كيت ميدلتون مجدداً عناوين الصحف، بعدما عادت إلى لونها البرونزي الداكن عقب ظهورها الأول هذا الصيف باللون الأشقر.

وفي أحدث إطلالة لها، أمس الخميس، خلال زيارة إلى مصنع نسيج في كوكستون بإنكلترا، لفتت الأنظار بتسريحة شعر مرفوعة أنيقة نفذتها بنفسها أمام عدسات الكاميرا.

الأميرة، البالغة من العمر 43 عاماً، ارتدت بدلة رمادية بنقشة مربعات "أمير ويلز" من توقيع المصممة البريطانية بيلا فرويد، وزارت مصنعين احتفاءً بالحرف اليدوية التقليدية. وفي مصنع مارينا للأقمشة المطبوعة حريرياً، أظهرت براعتها في ربط شعرها الطويل في عقدة مرتجلة من دون استخدام رباط مطاطي أو مشبك، ما أثار إعجاب الحاضرين.

وخلال الزيارة، خلعت سترتها وربطت مئزراً فوق قميصها الأسود البسيط لتشارك في تجربة الطباعة الحريرية، في مشهد تفاعل معه موظفو المصنع والمعجبون على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر فيديو يوثق لحظة رفعها شعرها، حيث طوت الخصلات الخلفية بأناقة واستكملت حديثها مع العاملين، ما دفع متابعين إلى التعليق: "نعم، إنه شعرها الحقيقي الجميل!".

الأميرة كانت قد ظهرت لأول مرة باللون الأشقر المدهش في آب/أغسطس الماضي أثناء قداس في قصر بالمورال، ثم كشفت عنه رسمياً في الرابع من أيلول/سبتمبر خلال فعالية بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن برفقة الأمير ويليام. لكنها عادت إلى الظل البني الفاتح الممزوج بخصلات شقراء خلال حضورها مباراة رغبي في السادس من الشهر نفسه.


اقرأ ايضا في فن

نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين
05:17

نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين

حوالي 4000 نجم من هوليوود أعلنوا مقاطعة المؤسسات والشركات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في الفصل العنصري والجرائم ضد الفلسطينيين، متعهدين بعدم عرض أفلامهم في المهرجانات أو عبر شركات إنتاج إسرائيلية.

05:17

نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين

حوالي 4000 نجم من هوليوود أعلنوا مقاطعة المؤسسات والشركات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في الفصل العنصري والجرائم ضد الفلسطينيين، متعهدين بعدم عرض أفلامهم في المهرجانات أو عبر شركات إنتاج إسرائيلية.

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!
05:02

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.

05:02

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها
04:54

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، في بث مباشر جمعها مع الإعلامية حليمة بولند، عن السبب وراء تسمية مولودتها الثالثة على اسمها "هند".

04:54

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، في بث مباشر جمعها مع الإعلامية حليمة بولند، عن السبب وراء تسمية مولودتها الثالثة على اسمها "هند".

نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين
05:17
رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!
05:02
هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها
04:54
تصريحات حاسمة من إلهام الفضالة بعد شائعات سحب الجنسية الكويتية منها
04:51

