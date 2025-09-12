الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين
نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين
A-
A+

نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين

فن

2025-09-12 | 05:17
نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوم عالميون يرفعون الدبوس الأحمر على السجادة الحمراء تضامناً مع فلسطين

حوالي 4000 نجم من هوليوود أعلنوا مقاطعة المؤسسات والشركات السينمائية الإسرائيلية المتورطة في الفصل العنصري والجرائم ضد الفلسطينيين، متعهدين بعدم عرض أفلامهم في المهرجانات أو عبر شركات إنتاج إسرائيلية.

هذه الخطوة غير المسبوقة ضمّت أسماء لامعة مثل إيما ستون، أندرو غارفيلد، خواكين فينيكس، مارك رافالو، خافيير بارديم، ريز أحمد وأوليفيا كولمان، ما اعتُبر تحولاً كبيراً في مواقف النخبة الفنية وتأثيرها على الرأي العام العالمي والاقتصاد السينمائي.

في بريطانيا، وقّع بيندكت كامبرباتش ودوا ليبا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يطالبان فيها بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، فيما يستعد كامبرباتش للمشاركة في حفل خيري ضخم تحت شعار "معاً من أجل فلسطين" في ملعب ويمبلي.

مارك رافالو يواصل دعمه عبر منظمة Artists4Ceasefire إلى جانب كيت بلانشيت وكريستين ستيوارت وبيلي آيليش، حيث يحرصون على ارتداء الدبوس الأحمر في المناسبات الفنية الكبرى كتعبير رمزي عن التضامن. أما براد بيت ففاجأ الأوساط السينمائية بإنتاجه التنفيذي لفيلم "صوت هند رجب" إلى جانب خواكين فينيكس وروني مارا، فيما تكرّس أنجلينا جولي حسابها على "إنستغرام" لنقل معاناة أطفال غزة.

الدعم لم يقتصر على المواقف العلنية، إذ قدّم النجم الكندي "ذا ويكند" تبرعات تجاوزت 4.5 مليون دولار لصالح الإغاثة في غزة، بينما أعلن الممثل ليام كانينغهام انضمامه إلى "أسطول الصمود" لكسر الحصار.

مع هذا الزخم المتصاعد، تتعاظم الضغوط على إسرائيل يوماً بعد يوم، في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ والأكثر تأثيراً منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين، ما يضع المشهد الفني العالمي في قلب المعركة السياسية والإنسانية.

اقرأ ايضا في فن

كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
05:32

كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات

تصدّر شعر الأميرة كيت ميدلتون مجدداً عناوين الصحف، بعدما عادت إلى لونها البرونزي الداكن عقب ظهورها الأول هذا الصيف باللون الأشقر.

05:32

كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات

تصدّر شعر الأميرة كيت ميدلتون مجدداً عناوين الصحف، بعدما عادت إلى لونها البرونزي الداكن عقب ظهورها الأول هذا الصيف باللون الأشقر.

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!
05:02

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.

05:02

رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!

فاجأ الملحن المصري سامر أبو طالب، طليق الفنانة رنا سماحة، جمهوره بإعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها
04:54

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، في بث مباشر جمعها مع الإعلامية حليمة بولند، عن السبب وراء تسمية مولودتها الثالثة على اسمها "هند".

04:54

هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، في بث مباشر جمعها مع الإعلامية حليمة بولند، عن السبب وراء تسمية مولودتها الثالثة على اسمها "هند".

اخترنا لك
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
05:32
رنا سماحة تسخر من خطوبة طليقها!
05:02
هند البلوشي تكشف سبب تسمية مولودتها الثالثة على اسمها
04:54
تصريحات حاسمة من إلهام الفضالة بعد شائعات سحب الجنسية الكويتية منها
04:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025