أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

وظهرت في الصورة بحالة صحية جيدة، حيث بدت مبتسمة وهي تقف وسط أصدقائها مرتدية نظارات طبية، في إطلالة حملت رسائل اطمئنان واضحة إلى جمهورها الذي تابع بقلق تفاصيل أزمتها خلال الفترة الماضية.

اللقطة المتداولة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بعودة أنغام للظهور بعد محنتها الصحية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أنها تبقى واحدة من أبرز الأصوات الغنائية التي تحظى بمكانة خاصة لدى جمهورها.