4 آب "الحقيقة الضائعة"
أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية
أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية
أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

فن

2025-09-14 | 11:23
أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية
أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

بعد فترة من الغياب بسبب أزمتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، عادت الفنانة المصرية أنغام للظهور مجددًا، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة حديثة لها برفقة أسرتها وعدد من الفنانين من بينهم أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب.

وظهرت أنغام في الصورة بحالة صحية جيدة، حيث بدت مبتسمة وهي تقف وسط أصدقائها مرتدية نظارات طبية، في إطلالة حملت رسائل اطمئنان واضحة إلى جمهورها الذي تابع بقلق تفاصيل أزمتها خلال الفترة الماضية.

اللقطة المتداولة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بعودة أنغام للظهور بعد محنتها الصحية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أنها تبقى واحدة من أبرز الأصوات الغنائية العربية التي تحظى بمكانة خاصة لدى جمهورها.

