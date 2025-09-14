أنغام تظهر بصحة جيدة بعد أزمتها الصحية

وظهرت أنغام في الصورة بحالة صحية جيدة، حيث بدت مبتسمة وهي تقف وسط أصدقائها مرتدية نظارات طبية، في إطلالة حملت رسائل اطمئنان واضحة إلى جمهورها الذي تابع بقلق تفاصيل أزمتها خلال الفترة الماضية.
اللقطة المتداولة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بعودة أنغام للظهور بعد محنتها الصحية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أنها تبقى واحدة من أبرز الأصوات الغنائية العربية التي تحظى بمكانة خاصة لدى جمهورها.
أعادت الممثلة السورية سلاف فواخرجي فتح واحد من أكثر الملفات المؤلمة في المجتمع السوري، بعد أن كشفت عبر منشور مطوّل على منصة "إكس" تفاصيل مأساة تعرّضت لها فتاة تدعى روان، لم تتجاوز العشرين من عمرها.
خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، لفتت الفنانة العالمية باريس جاكسون الأنظار بإطلالة جريئة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني الذي أتم عامه الحادي عشر، في أجواء عائلية صيفية مميزة على متن يخت، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية “الستوريز” على إنستغرام مقاطع مصورة من المناسبة.