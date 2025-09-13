والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى

وأوضحت في تصريحات صحافية أن رنا الصحية تتحسن ببطئ، بينما ما زالت حالتها النفسية بحاجة إلى الكثير من الدعم بعد الازمة الصعبة التي تعرضت لها وفقدانها لجنينها، لافتة إلى أن زوجها وأسرتها وأصدقاءها من داخل الوسط الفني وخارجه لم يتوقفوا عن مساندتها والاطمئنان عليها طوال فترة إقامتها في المستشفى.

ولفتت في اتصال هاتفي عبر برنامج "الستات" أن رنا لم تكن بصحة جيدة طويلة، وقالت: "رنا تعرضت منذ نحو أربعة أشهر لإجهاض، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني من مضاعفات صحية متكررة، كنا خلالها نتابع مع الأطباء باستمرار، لكن الأعراض كانت تعود من وقت لآخر بشكل مقلق".

وأضافت أنها "تعرضت لنزيف حاد، لم يكن عاديا، حيث امتد ليصل حتى منطقة الكبد، وهو ما جعل الفريق الطبي يقرر دخولها بشكل طارئ، واستغرقت العملية الجراحية نحو ست ساعات متواصلة، في وقت وصفت فيه حالتها بأنها كانت حرجة للغاية".

وبعد بقائها فترة في المستشفى غادرت الفنانة أخيراً، بعد تحسّن بسيط في حالتها الصحية، وقد انتشرت صورة لها وهي على سرير المرض وكانت تبدو متعبة وشاحبة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن حالة الفنانة الشابة في تحسن مستمر، مشيراً إلى أن خروجها من المستشفى يأتي بعد الاطمئنان الكامل على استقرار وضعها الصحي، وحرص عبى طمأنة محبيها بأنها تخطت الأزمة.