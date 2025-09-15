بعد شائعة تدهور صحتها.. سيلين ديون تحسم الجدل

وأكد فريق عمل الفنانة الكندية، البالغة من العمر 57 عامًا، في بيان رسمي أن ديون "لم تكن في ، ولم تخطط مطلقًا للحضور أو الغناء أو التقديم"، مشددًا على أن ما جرى تداوله "خاطئ تمامًا وقد يكون مضرًا"، لأنه يوحي بأنها قبلت الدعوة ثم تغيبت بسبب مشاكل صحية.

وأوضح البيان أيضًا أن ديون لا تمتلك طائرة خاصة كما زعمت بعض التقارير، وأن مشاركتها اقتصرت فقط على تسجيل مقطع فيديو قصير للترحيب، وهو الأمر الذي سرّها أن تقدمه.

واختتم الفريق بيانه بدعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالنزاهة الصحفية والتحقق من الحقائق قبل نشر الشائعات، معتبرًا أن "العناوين الجذابة لا يجب أن تأتي على حساب الحقيقة".