وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: &quot;صاحب إحساس فريد&quot;
وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"
A-
A+

وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"

فن

2025-09-15 | 05:07
وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"

عبّر الفنان اللبناني وائل جسار عن محبته الكبيرة للفنان فضل شاكر، مؤكداً أن إحساسه الفني "لن يتكرر" وأنه يستحق العودة إلى جمهوره قريباً. وقال جسار: "فضل شاكر صاحب إحساس فريد، وإن شاء الله ربنا يفك كربه… وسبق وقلت إن في النهاية لا يصح إلا الصحيح".

وتحدّث جسار أيضاً عن نجل فضل شاكر، الفنان الصاعد محمد فضل شاكر، مشيداً بموهبته قائلاً: "محمد ابن فنان عظيم، ويملك مستقبلاً واعداً، وأتمنى له أن يحقق نجاح والده". وأكد: "كلنا نحب فضل شاكر وندعمه، وإن شاء الله يعود قريباً ليكون بين الناس وعلى المسارح".

وعلّق جسار على تصدر أغاني فضل شاكر للترند مؤخراً رغم تواجده داخل المخيم، فقال: "فضل قدم أعمالاً رائعة مؤخراً، وهو بارع في اختيار أغانيه. الشاعرة جمانة جمال كتبت له نصوصاً مميزة، والأغاني تحمل نكهة خاصة تُذكرنا بأعمال الرحابنة".

يأتي هذا الموقف بعد تصريحات للفنان اللبناني وليد توفيق في يوليو الماضي، حيث أعرب أيضاً عن محبته ودعمه اللامحدود لفضل شاكر، بعد عودته مجدداً إلى الساحة الفنية عقب سنوات من الغياب بسبب أزمته مع القضاء.

