وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"

وتحدّث جسار أيضاً عن نجل فضل شاكر، الفنان الصاعد محمد فضل شاكر، مشيداً بموهبته قائلاً: "محمد ابن فنان عظيم، ويملك مستقبلاً واعداً، وأتمنى له أن يحقق نجاح والده". وأكد: "كلنا نحب فضل شاكر وندعمه، وإن شاء الله يعود قريباً ليكون بين الناس وعلى المسارح".
وعلّق جسار على تصدر أغاني فضل شاكر للترند مؤخراً رغم تواجده داخل المخيم، فقال: "فضل قدم أعمالاً رائعة مؤخراً، وهو بارع في اختيار أغانيه. الشاعرة جمانة جمال كتبت له نصوصاً مميزة، والأغاني تحمل نكهة خاصة تُذكرنا بأعمال الرحابنة".
يأتي هذا الموقف بعد تصريحات للفنان اللبناني وليد توفيق في يوليو الماضي، حيث أعرب أيضاً عن محبته ودعمه اللامحدود لفضل شاكر، بعد عودته مجدداً إلى الساحة الفنية عقب سنوات من الغياب بسبب أزمته مع القضاء.
أثارت الممثلة المصرية نور الغندور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور جديد شاركته مع متابعيها، كشفت فيه أنها تخلّصت من شخصية كانت تُسبب لها الكثير من الإزعاج في حياتها.
خطفت النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو الأنظار، على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم، في حفل إيمي 2025 في لوس أنجلوس مساء أمس.
أثارت الممثلة الأميركية هانا أينبيندر تفاعلاً واسعاً خلال حفل توزيع جوائز الإيمي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي عن دورها في مسلسل Hacks.