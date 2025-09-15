وائل جسار يجدد دعمه لـ ـفضل شاكر: "صاحب إحساس فريد"

وتحدّث أيضاً عن نجل ، الفنان الصاعد ، مشيداً بموهبته قائلاً: " فنان عظيم، ويملك مستقبلاً واعداً، وأتمنى له أن يحقق نجاح والده". وأكد: "كلنا نحب فضل شاكر وندعمه، وإن شاء يعود قريباً ليكون بين الناس وعلى المسارح".

وعلّق جسار على تصدر أغاني فضل شاكر للترند مؤخراً رغم تواجده داخل المخيم، فقال: "فضل قدم أعمالاً رائعة مؤخراً، وهو بارع في اختيار أغانيه. الشاعرة كتبت له نصوصاً مميزة، والأغاني تحمل نكهة خاصة تُذكرنا بأعمال الرحابنة".

يأتي هذا الموقف بعد تصريحات للفنان اللبناني في يوليو الماضي، حيث أعرب أيضاً عن محبته ودعمه اللامحدود لفضل شاكر، بعد عودته مجدداً إلى الساحة الفنية عقب الغياب بسبب أزمته مع .