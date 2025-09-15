عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها يارا برسالة مؤثرة

وأرفقت نعمة الفيديو برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة تجاه ابنتها، فكتبت: " ، ، أنفاسي… أنتِ الذي أتنفسه، معجزة حياتي، ومعك عشت أعظم هدية يمكن لأي أم أن تحلم بها: ابنة جميلة، صادقة، مليئة بالنور."

المنشور لاقى تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين تمنّوا ليارا عيد ميلاد سعيدًا، وأشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمعها بوالدتها.