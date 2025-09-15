عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها يارا برسالة مؤثرة

وأرفقت نعمة الفيديو برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة تجاه ابنتها، فكتبت: "يارا، جنتي، أنفاسي… أنتِ الهواء الذي أتنفسه، معجزة حياتي، ومعك عشت أعظم هدية يمكن لأي أم أن تحلم بها: ابنة جميلة، صادقة، مليئة بالنور."
المنشور لاقى تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين تمنّوا ليارا عيد ميلاد سعيدًا، وأشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمعها بوالدتها.
أثارت الممثلة المصرية نور الغندور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور جديد شاركته مع متابعيها، كشفت فيه أنها تخلّصت من شخصية كانت تُسبب لها الكثير من الإزعاج في حياتها.
خطفت النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو الأنظار، على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم، في حفل إيمي 2025 في لوس أنجلوس مساء أمس.
أثارت الممثلة الأميركية هانا أينبيندر تفاعلاً واسعاً خلال حفل توزيع جوائز الإيمي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي عن دورها في مسلسل Hacks.