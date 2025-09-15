الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لحظات رومانسية بين سيلينا غوميز وخطيبها على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس
لحظات رومانسية بين سيلينا غوميز وخطيبها على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس
لحظات رومانسية بين سيلينا غوميز وخطيبها على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس

فن

2025-09-15 | 05:53
لحظات رومانسية بين سيلينا غوميز وخطيبها على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس
لحظات رومانسية بين سيلينا غوميز وخطيبها على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس

خطفت النجمة سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو الأنظار، على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم، في حفل إيمي 2025 في لوس أنجلوس مساء أمس.

 
 
Boho Blond صيحة تلاقي رواجاً في الخريف النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، والتي أعلنت خطوبتها على بلانكو أواخر العام الماضي، بدت وكأنها تعطيه بعض التعليمات الخاصة أثناء وقوفهما لالتقاط الصور في مسرح Peacock. وبينما تألقت غوميز بفستان أحمر لافت، بدا وكأنها "تشجع" خطيبها على مرافقتها أمام الكاميرات، بحسب ما أوضحت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس. الثنائي الهوليوودي تبادلا لحظات رومانسية أمام عدسات المصورين، إذ قدّم بلانكو يده لغوميز في إحدى اللحظات، لكنها بدلاً من الإمساك بها وضعت يدها على كتفه في إشارة وصفت بأنها "علامة امتلاك". ورغم ذلك، حافظت غوميز وبلانكو على أجواء مرحة خلال جلسة التصوير، وتبادلا قبلات عفوية، محوّلين وصولهما المميز إلى الحفل إلى ما يشبه "موعداً غرامياً خاصاً". كما شوهد بلانكو وهو يميل برأسه نحو نجمة ديزني السابقة في "إيماءة تعبّر عن الثقة". أما مؤسسة علامة Rare Beauty، فردّت بحركة لا تقل حميمية، إذ وضعت ذراعها حول كتفيه بطريقة بدت وكأنها وقائية، بينما استقرت أصابعها على عنقه في إشارة واضحة إلى الامتلاك والقرب العاطفي. قدّمت غوميز ابتسامة خفيفة مغلقة الشفاه، وُصفت بأنها تحمل دلالة على الفخر في تلك اللحظة. أما بلانكو فبدا وكأنه مفتون تماماً بصاحبة أغنية Wolves، بينما كانت تستند بحنان على كتفه. وفي لفتة رومانسية أخرى، مدّ يده ليلامس أصابع يدها الأخرى برقة. كما وقفت غوميز لالتقاط صور منفردة على السجادة الحمراء، لكنها كثيراً ما كانت تلتفت جانباً وكأنها تتأكد من وجود خطيبها بجانبها واطمئنانها عليه. ولم تخلُ الأمسية من القبلات العفوية، إذ طبع بلانكو قبلة رقيقة على خدها لترد بابتسامة مبهجة، قبل أن تبادله بالمثل وتطوّق عنقه بذراعيها. وفي وقت لاحق داخل القاعة الرئيسية، توقف الثنائي لالتقاط صورة أخرى أثناء جلوسهما جنباً إلى جنب، حيث وضعت غوميز يدها فوق ذراعه فيما استقرت يد خطيبها على ساقها، في مشهد أكد عمق علاقتهما. مشاهير عالمية
 

