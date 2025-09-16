راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"

وفي مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة " "، أجاب على تساؤلات جمهوره حول حياته الشخصية، قائلاً: "جيهان إنسانة طيبة جدًا، أم رائعة، وزوجة ممتازة." ثم مازح متابعيه بالقول: "أنا أحسنت ، يمكن هي لأ، بس بقول الحمد لله إنها موجودة بحياتي."

ولم تغب التحديات التي يواجهها عن حديثه، إذ أشار إلى حملة الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا عبر . وأوضح قائلاً: "فيه حدا عامل حملة ضدي على ، لكن جمهوري الوفي وقف معي ورد عليهم."

ووصف راغب ما يجري على المنصات الإلكترونية بقوله: "هي مثل شط البحر، ما في رقابة، وكل واحد بيطلع حقده على الناس الناجحة."

وأضاف أن الانتقادات تصاعدت بشكل لافت في الآونة ، رغم أنه لا يسيء لأحد ولا يتدخل في شؤون الآخرين. وقال: "ماشي بالقانون، ومؤمن إنو لازم يكون المرجع. وفي كتير ناس بيعانوا من التنمر والسوشيال ميديا، حتى أنا فكرت جدّيًا مؤخرًا إنو بلّش اتخذ إجراءات قانونية."

واختتم راغب حديثه برسالة ضمنية مفادها أن النجاح لا يمر دون ضريبة، لكنه يفضل مواجهة التحديات بهدوء وثقة، مستمدًا قوته من دعم جمهوره، ومن قناعته بأن ستكون دائمًا للحق.