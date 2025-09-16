راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"

وفي مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أجاب راغب على تساؤلات جمهوره حول حياته الشخصية، قائلاً: "جيهان إنسانة طيبة جدًا، أم رائعة، وزوجة ممتازة." ثم مازح متابعيه بالقول: "أنا أحسنت الاختيار، يمكن هي لأ، بس بقول الحمد لله إنها موجودة بحياتي."
ولم تغب التحديات التي يواجهها عن حديثه، إذ أشار إلى حملة الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح قائلاً: "فيه حدا عامل حملة ضدي على السوشيال ميديا، لكن جمهوري الوفي وقف معي ورد عليهم."
ووصف راغب ما يجري على المنصات الإلكترونية بقوله: "هي مثل شط البحر، ما في رقابة، وكل واحد بيطلع حقده على الناس الناجحة."
وأضاف أن الانتقادات تصاعدت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، رغم أنه لا يسيء لأحد ولا يتدخل في شؤون الآخرين. وقال: "ماشي بالقانون، ومؤمن إنو القضاء لازم يكون المرجع. وفي كتير ناس بيعانوا من التنمر والسوشيال ميديا، حتى أنا فكرت جدّيًا مؤخرًا إنو بلّش اتخذ إجراءات قانونية."
واختتم راغب حديثه برسالة ضمنية مفادها أن النجاح لا يمر دون ضريبة، لكنه يفضل مواجهة التحديات بهدوء وثقة، مستمدًا قوته من دعم جمهوره، ومن قناعته بأن الكلمة الأخيرة ستكون دائمًا للحق.