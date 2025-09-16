تضارب في المعلومات حول الحالة الصحية للممثل التركي أوفوك أوزكان بعد شائعات محاولة انتحار

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الفنان البالغ من العمر 50 عامًا تم إسعافه في الوقت المناسب بعد الحادثة، ما أشعل موجة من التساؤلات على .

لكن سرعان ما خرج أوزكان عن صمته، ليرد شخصيًا عبر حساباته على مواقع التواصل، نافيًا صحة ما تم تداوله. وقال:

"أنا بصحة جيدة، وأزور المستشفى فقط بسبب إصابة جلدية (إكزيما) نتيجة ضغط العمل وكثرة استخدام المكياج في التصوير. هل يحاولون قتلي بهذه ؟"

كما أوضحت شركة TiyatroTR Yapım ve Organizasyon، في بيان رسمي، أن دخول الفنان إلى المستشفى كان بدافع متابعة وضعه الصحي نتيجة تأثير أدوية معينة، مؤكدة أن بقائه تحت المراقبة الطبية لا يتعدى 48 ساعة، ولا علاقة له بأي محاولة إيذاء للنفس.