زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!

وأوضح زين أنه لم يكن يومًا منتسبًا حزبيًا، مضيفًا: "هذا الرجل عاد إلى من المنفى حاملاً شعارات ومبادئ، لكنه لم يطبق أيًا منها خلال ولايته، سواء ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين، أو بناء الدولة، أو بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي ."

وتابع: "خدعنا، وبكل تأكيد أشعر بالندم لأنني صدقته"، لافتًا إلى أنه يعتبر تلك الفترة خسارة من عمره بسبب دعمه له.