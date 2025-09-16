الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زين العمر عن ميشال عون: &quot;ضحك عليي&quot;!
زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!
A-
A+

زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!

فن

2025-09-16 | 04:45
زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!

حلّ الفنان زين العمر ضيفًا على بودكاست الإعلامي فراس حاطوم، حيث تناول خلال الحلقة المرحلة التي كان فيها من داعمي التيار الوطني الحر والرئيس السابق العماد ميشال عون.

وأوضح زين أنه لم يكن يومًا منتسبًا حزبيًا، مضيفًا: "هذا الرجل عاد إلى لبنان من المنفى حاملاً شعارات ومبادئ، لكنه لم يطبق أيًا منها خلال ولايته، سواء ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين، أو بناء الدولة، أو بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية."

 

وتابع: "خدعنا، وبكل تأكيد أشعر بالندم لأنني صدقته"، لافتًا إلى أنه يعتبر تلك الفترة خسارة من عمره بسبب دعمه له.

اقرأ ايضا في فن

راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"
05:09

راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"

تحدث الفنان راغب علامة بصراحة عن جوانب من حياته الأسرية، متطرقًا إلى علاقته بزوجته، مصممة المجوهرات جيهان علامة، مؤكدًا أنها شريكته الحقيقية في الحياة، وأن علاقتهما تقوم على أسس متينة من المحبة والاحترام المتبادل.

05:09

راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"

تحدث الفنان راغب علامة بصراحة عن جوانب من حياته الأسرية، متطرقًا إلى علاقته بزوجته، مصممة المجوهرات جيهان علامة، مؤكدًا أنها شريكته الحقيقية في الحياة، وأن علاقتهما تقوم على أسس متينة من المحبة والاحترام المتبادل.

دينا الشربيني تستعيد ذكرى والدها الراحل بصورة مؤثرة بتقنية الذكاء الاصطناعي
08:52

دينا الشربيني تستعيد ذكرى والدها الراحل بصورة مؤثرة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني جمهورها لحظة إنسانية مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك"، بعدما نشرت صورة صمّمها أحد متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها إلى جانب والدها الراحل الذي توفي في أبريل/نيسان 2023.

08:52

دينا الشربيني تستعيد ذكرى والدها الراحل بصورة مؤثرة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني جمهورها لحظة إنسانية مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك"، بعدما نشرت صورة صمّمها أحد متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها إلى جانب والدها الراحل الذي توفي في أبريل/نيسان 2023.

صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025
08:33

صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025

تحوّل انتظار إطلالة النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الإيمي 2025 إلى صدمة، بعدما أعلنت إصابتها بأزمة صحية مفاجئة قبل مغادرتها منزلها في لوس أنجلوس.

08:33

صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025

تحوّل انتظار إطلالة النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الإيمي 2025 إلى صدمة، بعدما أعلنت إصابتها بأزمة صحية مفاجئة قبل مغادرتها منزلها في لوس أنجلوس.

اخترنا لك
راغب علامة ممازحًا: "زوجتي ممتازة، بس يمكن هي ما أحسنت الاختيار"
05:09
دينا الشربيني تستعيد ذكرى والدها الراحل بصورة مؤثرة بتقنية الذكاء الاصطناعي
08:52
صوفيا فيرغارا تفاجئ جمهورها: أزمة صحية مفاجئة تمنعها من حضور حفل الإيمي 2025
08:33
نور الغندور تكشف تخلّيها عن شخصية "مزعجة": "كانت تكركب حياتي"
2025-09-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025