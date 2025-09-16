زين العمر عن ميشال عون: "ضحك عليي"!

وأوضح زين أنه لم يكن يومًا منتسبًا حزبيًا، مضيفًا: "هذا الرجل عاد إلى لبنان من المنفى حاملاً شعارات ومبادئ، لكنه لم يطبق أيًا منها خلال ولايته، سواء ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين، أو بناء الدولة، أو بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية."
وتابع: "خدعنا، وبكل تأكيد أشعر بالندم لأنني صدقته"، لافتًا إلى أنه يعتبر تلك الفترة خسارة من عمره بسبب دعمه له.
تحدث الفنان راغب علامة بصراحة عن جوانب من حياته الأسرية، متطرقًا إلى علاقته بزوجته، مصممة المجوهرات جيهان علامة، مؤكدًا أنها شريكته الحقيقية في الحياة، وأن علاقتهما تقوم على أسس متينة من المحبة والاحترام المتبادل.
شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني جمهورها لحظة إنسانية مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك"، بعدما نشرت صورة صمّمها أحد متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها إلى جانب والدها الراحل الذي توفي في أبريل/نيسان 2023.
تحوّل انتظار إطلالة النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الإيمي 2025 إلى صدمة، بعدما أعلنت إصابتها بأزمة صحية مفاجئة قبل مغادرتها منزلها في لوس أنجلوس.