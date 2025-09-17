بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

وكشف العزب عبر صفحته الرسمية على أن فريق العمل يتمنى لرنا رئيس الشفاء العاجل، مؤكداً تضامنهم معها وتمنياتهم بأن تجمعهم أعمال في .

ووفق مصادر مقربة، واجهت الفنانة الشابة أزمة صحية دقيقة تمثلت في إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول، ما أدى إلى نزيف حاد استمر لأيام ونُقلت بسببه إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية استلزمت توقفها عن أي نشاط فني لحين تعافيها الكامل.

يُذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض خلال موسم الماضي، إلى جانب سعد، ، إنجي المقدم، زاهر وآخرين، من تأليف صلاح وإخراج .