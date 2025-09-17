الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن &quot;سفاح التجمع&quot;
بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"
A-
A+

بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

فن

2025-09-17 | 05:41
بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن استكمال دورها في فيلم "سفاح التجمع" الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وكشف العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن فريق العمل يتمنى لرنا رئيس الشفاء العاجل، مؤكداً تضامنهم معها وتمنياتهم بأن تجمعهم أعمال جديدة في المستقبل.

ووفق مصادر مقربة، واجهت الفنانة الشابة أزمة صحية دقيقة تمثلت في حالة إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول، ما أدى إلى نزيف حاد استمر لأيام ونُقلت بسببه إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية استلزمت توقفها عن أي نشاط فني لحين تعافيها الكامل.

يُذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، إلى جانب عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر وآخرين، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

اقرأ ايضا في فن

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
07:31

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

07:31

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

اخترنا لك
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
07:31
هاني رمزي يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد
07:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025