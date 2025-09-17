بعد ازمتها الصحية..رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

وكشف العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن فريق العمل يتمنى لرنا رئيس الشفاء العاجل، مؤكداً تضامنهم معها وتمنياتهم بأن تجمعهم أعمال جديدة في المستقبل.
ووفق مصادر مقربة، واجهت الفنانة الشابة أزمة صحية دقيقة تمثلت في حالة إجهاض فقدت على إثرها جنينها الأول، ما أدى إلى نزيف حاد استمر لأيام ونُقلت بسببه إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية استلزمت توقفها عن أي نشاط فني لحين تعافيها الكامل.
يُذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، إلى جانب عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر وآخرين، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.
جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.
ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول
أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.