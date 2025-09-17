الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
A-
A+

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

فن

2025-09-17 | 07:49
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول،

في منزله بجبال يوتا (صندانس) محاطًا بأسرته، وفق ما أكدته سيندي بيرغر، الرئيسة التنفيذية لشركة الدعاية Rogers & Cowan PMK.

نور شلوسر، نجل شونا ريدفورد، نشر رسالة عبر "إنستغرام" قال فيها: "كان أعظم من الحياة بالنسبة للعالم، ولكنه كان ببساطة تلك العائلة بالنسبة لعائلته. ارقد بسلام يا جدي." فيما شارك كونور، البالغ من العمر 33 عامًا، صورًا خاصة مع جده على ظهر حصان وأثناء ممارسة الجولف وفتح الهدايا. كذلك نشرت لينا ريدفورد، ابنة المخرج الراحل جيمي ريدفورد، لقطات مؤثرة من مواقع تصوير وصورًا عائلية نادرة.

مسيرة ريدفورد الفنية شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية. حصل عام 1980 على جائزة الأوسكار عن إخراجه فيلم Ordinary People، وقدم أدوارًا خالدة في أفلام مثل Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)، The Sting (1973)، The Way We Were (1973) مع باربرا سترايسند، All the President’s Men (1976) حول فضيحة ووترغيت، وOut of Africa (1985) الحائز على عدة جوائز أوسكار. وكان آخر ظهور تمثيلي له في فيلم Avengers: Endgame عام 2019.

إلى جانب التمثيل، أسس ريدفورد عام 1981 معهد صندانس السينمائي الذي تحول إلى منصة عالمية لصنّاع الأفلام المستقلين، مانحًا إياه لقب "عرّاب السينما المستقلة"، وفتح الباب أمام جيل جديد من المخرجين الذين غيّروا وجه هوليوود.

برحيله، تخسر السينما أحد أبرز رموزها الثقافية والفنية، لكن إرثه سيظل حاضراً في تاريخ الفن السابع، وفي مهرجان صندانس الذي أصبح مرادفاً لاسمه.

اقرأ ايضا في فن

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

اخترنا لك
كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
11:16
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
07:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025