هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
A-
A+

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

فن

2025-09-17 | 08:12
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

 

واستعادت نيللي كريم أبرز نجاحاتها مع الشركة من خلال أعمال لاقت صدى واسعاً مثل سجن النسا، تحت السيطرة وبـ100 وش، مؤكدة أن هذه الشراكة الفنية الممتدة لسنوات كانت دائماً مثمرة وأسهمت في تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية.

وعن خططها المقبلة، أوضحت نيللي أنها لم تحسم بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم، مشيرة إلى أنها تفكر في أخذ فترة راحة، لكنها قد تعود سريعاً إذا وجدت نصاً قوياً يجذبها. كما علّقت على طبيعة الأعمال الرمضانية بقولها إن "رمضان يتطلب 30 حلقة، لأن الجهد المبذول في 15 حلقة يساوي تقريباً الجهد في 30، وحضور الممثل لازم يكون تقيل والنص لازم يستحمل."

وأضافت أن بعض أعمالها السابقة مثل ذات كانت مبنية على دراما ثقيلة وشخصيات مكتوبة بعمق، وبالتالي كانت تحتاج مساحة 30 حلقة كاملة حتى تصل القصة إلى المشاهد بشكل صحيح وتُعرض بأفضل صورة.

اقرأ ايضا في فن

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

