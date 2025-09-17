هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

واستعادت أبرز نجاحاتها مع الشركة من خلال أعمال لاقت صدى واسعاً مثل سجن النسا، وبـ100 وش، مؤكدة أن هذه الشراكة الفنية الممتدة لسنوات كانت دائماً مثمرة وأسهمت في تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما .

وعن خططها المقبلة، أوضحت نيللي أنها لم تحسم بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم، مشيرة إلى أنها تفكر في أخذ فترة راحة، لكنها قد تعود سريعاً إذا وجدت نصاً قوياً يجذبها. كما علّقت على طبيعة الأعمال الرمضانية بقولها إن " يتطلب 30 حلقة، لأن الجهد المبذول في 15 حلقة يساوي تقريباً الجهد في 30، وحضور الممثل لازم يكون تقيل والنص لازم يستحمل."

وأضافت أن بعض أعمالها السابقة مثل ذات كانت مبنية على دراما ثقيلة وشخصيات مكتوبة بعمق، وبالتالي كانت تحتاج مساحة 30 حلقة كاملة حتى تصل القصة إلى المشاهد بشكل صحيح وتُعرض بأفضل صورة.