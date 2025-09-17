الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
A-
A+

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

فن

2025-09-17 | 07:31
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.

وأرفقت درة الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "هذه الطفلة هي أنا.. كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها أنا عندما كنت صغيرة. كنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها، قد أكون حققت بعضها فقط، وربما الحياة لا تعطينا كل شيء.. ولكن أتمنى أن تكون راضية وهي داخل قلبي في سلام ومحبة."

الرسالة العاطفية لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بصدق مشاعرها وشفافيتها، معتبرين أنها جسّدت جانباً إنسانياً عميقاً يعكس رغبتها القوية في الأمومة وحبها للحياة.

في سياق آخر، تواصل درة زروق تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "مشتهى" من تأليف وإخراج باهر رشاد، والذي يشارك فيه نخبة من الفنانين منهم خالد زكي، محمد لطفي، تامر هجرس، داليا مصطفى، وفتوح أحمد، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في الدراما المصرية والعربية.

 

اقرأ ايضا في فن

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

11:16

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

اخترنا لك
كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
11:16
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025