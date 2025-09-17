درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

أثارت الفنانة التونسية درة زروق موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت فيها وهي تحتضن نفسها في مرحلة الطفولة.
وأرفقت درة الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "هذه الطفلة هي أنا.. كنت أتمنى أن تكون ابنتي، لكنها أنا عندما كنت صغيرة. كنت أتمنى أن أحقق لها كل أحلامها، قد أكون حققت بعضها فقط، وربما الحياة لا تعطينا كل شيء.. ولكن أتمنى أن تكون راضية وهي داخل قلبي في سلام ومحبة."
الرسالة العاطفية لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بصدق مشاعرها وشفافيتها، معتبرين أنها جسّدت جانباً إنسانياً عميقاً يعكس رغبتها القوية في الأمومة وحبها للحياة.
في سياق آخر، تواصل درة زروق تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "مشتهى" من تأليف وإخراج باهر رشاد، والذي يشارك فيه نخبة من الفنانين منهم خالد زكي، محمد لطفي، تامر هجرس، داليا مصطفى، وفتوح أحمد، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في الدراما المصرية والعربية.