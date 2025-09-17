الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
A-
A+

مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

فن

2025-09-17 | 11:16
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصر تلغي حفل ترافيس سكوت عند الأهرامات بسبب طقوس لا تتماشى مع العادات والتقاليد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر إقامته بالقرب من الأهرامات الأثرية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لمحتوى العروض التي يقدمها سكوت عادة على المسرح، حيث اعتُبر أن بعض الطقوس المصاحبة لأدائه تتعارض مع العادات والتقاليد المصرية. بناءً على ذلك، تقرر سحب الترخيص الممنوح للحفل حفاظاً على الهوية الثقافية وضماناً لسلامة الجمهور.

وأكدت النقابة أن هذا الموقف يستند إلى القواعد المنظمة للحفلات في مصر، والتي تشترط احترام القيم المجتمعية والالتزام بالضوابط الثقافية المحلية. وأضافت أن حماية الجمهور وتوفير فعاليات فنية آمنة تبقى أولوية قصوى، وأن أي نشاط موسيقي يُقام داخل البلاد يجب أن يتماشى مع هوية مصر الثقافية ويحافظ على أصالتها.

القرار جاء متزامناً مع موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل، حيث تصدرت صور ومقاطع من حفلات سكوت محركات البحث، وسط نقاشات اعتبرت أن عروضه لا تتناسب مع الطابع العربي والمصري. هذا التفاعل الشعبي، بحسب مراقبين، كان عاملاً مؤثراً في دعم قرار النقابة وإلغاء الحفل الذي كان يحظى بمتابعة كبيرة قبل الإعلان عن إلغائه.

اقرأ ايضا في فن

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

12:10

كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

في مفاجأة لافتة لعشاقها حول العالم، أعلنت النجمة العالمية كاردي بي انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ستيفون ديغز.

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

08:12

هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته

جددت النجمة نيللي كريم تأكيد وفائها لشركة "العدل جروب" خلال تصريحات خاصة لـET بالعربي، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر معهم,مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بالمنتجين جمال ومدحت العدل تتجاوز حدود العمل الفني لتصبح علاقة شخصية وإنسانية، لافتة إلى أنها جارة جمال العدل أيضاً.

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

07:49

أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً

ودّع أحفاد النجم العالمي الراحل روبرت ريدفورد جدهم بكلمات مؤثرة وصور نادرة بعد وفاته عن عمر ناهز 89 عامًا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول

اخترنا لك
كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز
12:10
هل ستغيب نيللي كريم عن رمضان 2026 ؟ هذا ما كشفته
08:12
أحفاد روبرت ريدفورد يودّعونه برسائل مؤثرة بعد وفاته عن عمر 89 عاماً
07:49
درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
07:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025