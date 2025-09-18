الموت يغيب الاعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض

خبر وفاتها أثار حزناً واسعاً بين جمهورها وزملائها، الذين استعادوا حضورها المميز وابتسامتها التي ارتبطت بذاكرة جيل كامل.

انطلقت شري من “تلفزيون المستقبل” في التسعينيات، حيث صنعت لنفسها مكانة خاصة من خلال برامج المنوّعات مثل “هلا يمنى” و” عالباب”، وبتغطياتها لمهرجانات عربية بارزة في ودبي والأردن.

حضورها العفوي جعلها من أكثر الإعلاميات قرباً من المشاهدين في والعالم .

كما خاضت تجربة التمثيل، فظهرت في أعمال درامية لبنانية أبرزها “حياة سكول” (2015)، “الباشا” (2019)، و”هند خانم” (2020)، لتكشف جانباً جديداً من موهبتها. ومع انتقالها إلى في السنوات ، لم تنقطع عن جمهورها، إذ واصلت الظهور عبر “الجديد”.

رحيلها أثار موجة من الرثاء على ، حيث نعاها إعلاميون وفنانون، فيما أشادت الفنانين المحترفين في لبنان بإرثها الإنساني والمهني.

وبرحيلها، يخسر شخصية تركت بصمة لا تُمحى، ستظل حاضرة في ذاكرة المشاهدين الذين عرفوها وأحبوا حضورها.