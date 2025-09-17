كاردبي تكشف عن حملها بطفلها الرابع..والاول من حبيبها ستيفون ديغز

وجاء الإعلان خلال مقابلة خاصة مع الإعلامية غايل كينغ في برنامج "CBS Mornings" يوم الأربعاء 17 سبتمبر، حيث ظهرت بابتسامة عريضة وحماس واضح، مؤكدة أنها تعيش مرحلة مليئة بالقوة والثبات رغم انشغالها بأعمالها الفنية والحمل في الوقت نفسه.

وأعربت بي عن سعادتها قائلة: "أنا متحمسة، أشعر أنني في وضع جيد، أشعر بالقوة والصلابة، فأنا أقوم بعملي بينما أستعد أيضاً لاستقبال طفلي." كما أشارت إلى متانة علاقتها بديغز، مضيفة: "نحن ندعم بعضنا البعض بشدة. نحن في نفس المسار المهني، وأشعر أننا رائعان حقًا ومن بين الأفضل في ما نفعله."

هذا الخبر لاقى تفاعلاً كبيراً بين جمهورها على المنصات الاجتماعية، حيث امتلأت التعليقات بالتهاني والتمنيات لها بالصحة والسعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.