سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة

ونعى الإعلامي ريكاردو كرم الراحلة قائلاً: " حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية يمنى شري. بدأنا المشوار معاً في نفس المرحلة في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ الشاشة بابتسامتها الكبيرة، طاقتها المتجددة، ديناميتها وأنوثتها".

وأضاف كرم أن علاقتهما وإن لم تكن وجهاً لوجه، إلا أن التواصل بقي قائماً، خصوصاً من حيث كانت تقيم في السنوات ، مشيداً بإنسانيتها ومهنيتها، ومعتبراً أن "رحيلها يترك فراغاً كبيراً في قلوب محبيها، لكن صورتها ستبقى في الذاكرة".

الخبر المفجع ترك أثره أيضاً في قلوب زملائها وأصدقائها من أهل الفن والإعلام، حيث عبّرت الممثلة سيرين عن صدمتها بالقول: "ما عم صدق يا يمنى... يا حبيبة قلبي... يرحمك".

أما الفنانة فنشرت رسالة مؤثرة عبرت فيها عن حزنها الكبير، وكتبت: "رَحَلَت يمنى شرّي. الصديقة والرفيقة والإعلامية التي أشرقت في والقلوب. رَحَلَت ' عالباب'. قلبي حزين جداً. ارحمها يا الله. الصبر لأسرتها".

وكتبت الفنانة رولا : "كتير بكير يا يويو، يا قلب محب وروح نقية. من الفرح والعطاء. فقدنا صوتاً حمل الصدق في الكلمة، وابتسامةً ملأت الشاشة دفئاً وفرحاً".

واكتفت الإعلامية منى أبو حمزة بكلمة واحدة: "وداعاً"، في تعبير مؤثر ومختصر عن حجم الفقد.

يُذكر أن يمنى شري كانت من أبرز الإعلاميات في خلال تسعينيات وبداية الألفية، وتميزت بأسلوبها العفوي وحضورها الدافئ على الشاشة، قبل أن تغيب عن الأضواء وتنتقل للعيش في كندا خلال السنوات الماضية.