الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة
سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة
A-
A+

سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة

فن

2025-09-18 | 03:14
سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيرين عبد النور و نيشان و ريكاردو كرم وغيرهم ينعون يمنى شري بكلمات مؤثرة

بيروت – خيّم الحزن على الوسط الإعلامي والفني اللبناني صباح اليوم، مع إعلان خبر وفاة الإعلامية يمنى شري، إحدى أبرز الوجوه التي لمع نجمها في تسعينيات القرن الماضي عبر شاشة "تلفزيون المستقبل".

ونعى الإعلامي ريكاردو كرم الراحلة قائلاً: "صباح حزين بدأ بخبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري. بدأنا المشوار معاً في نفس المرحلة في أوائل التسعينيات، يوم كانت تملأ الشاشة بابتسامتها الكبيرة، طاقتها المتجددة، ديناميتها وأنوثتها".

 

 

 

 

 
 

وأضاف كرم أن علاقتهما وإن لم تكن وجهاً لوجه، إلا أن التواصل بقي قائماً، خصوصاً من كندا حيث كانت تقيم في السنوات الأخيرة، مشيداً بإنسانيتها ومهنيتها، ومعتبراً أن "رحيلها يترك فراغاً كبيراً في قلوب محبيها، لكن صورتها ستبقى في الذاكرة".

 

الخبر المفجع ترك أثره أيضاً في قلوب زملائها وأصدقائها من أهل الفن والإعلام، حيث عبّرت الممثلة سيرين سلامة عن صدمتها بالقول: "ما عم صدق يا يمنى... يا حبيبة قلبي... الله يرحمك".

أما الفنانة سيرين عبد النور فنشرت رسالة مؤثرة عبرت فيها عن حزنها الكبير، وكتبت: "رَحَلَت يمنى شرّي. الصديقة والرفيقة والإعلامية التي أشرقت في المستقبل والقلوب. رَحَلَت 'القمر عالباب'. قلبي حزين جداً. ارحمها يا الله. الصبر لأسرتها".

وكتبت الفنانة رولا شامية: "كتير بكير يا يويو، يا قلب محب وروح نقية. طاقة من الفرح والعطاء. فقدنا اليوم صوتاً حمل الصدق في الكلمة، وابتسامةً ملأت الشاشة دفئاً وفرحاً".

واكتفت الإعلامية منى أبو حمزة بكلمة واحدة: "وداعاً"، في تعبير مؤثر ومختصر عن حجم الفقد.

يُذكر أن يمنى شري كانت من أبرز الإعلاميات في لبنان خلال تسعينيات وبداية الألفية، وتميزت بأسلوبها العفوي وحضورها الدافئ على الشاشة، قبل أن تغيب عن الأضواء وتنتقل للعيش في كندا خلال السنوات الماضية.

اقرأ ايضا في فن

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا
06:25

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا

في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة ابنها المأساوية، تحدثت باميلا وارنر، والدة الممثل الأميركي الراحل مالكولم جمال وارنر، عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته في 21 تموز/ يوليو الماضي خلال رحلة إلى كوستاريكا عن عمر ناهز 54 عامًا.

06:25

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا

في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة ابنها المأساوية، تحدثت باميلا وارنر، والدة الممثل الأميركي الراحل مالكولم جمال وارنر، عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته في 21 تموز/ يوليو الماضي خلال رحلة إلى كوستاريكا عن عمر ناهز 54 عامًا.

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته
06:23

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

أكد الفنان المغربي سعد لمجرد سعادته بالتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة في أغنيته الجديدة "شبه دماغي"، مشددًا على أن كل عمل يجمعهما يحمل له قيمة خاصة ويضيف إلى مشواره الفني، لافتًا إلى أن العلاقة التي تجمعهما "إنسانية قبل أن تكون فنية".

06:23

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

أكد الفنان المغربي سعد لمجرد سعادته بالتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة في أغنيته الجديدة "شبه دماغي"، مشددًا على أن كل عمل يجمعهما يحمل له قيمة خاصة ويضيف إلى مشواره الفني، لافتًا إلى أن العلاقة التي تجمعهما "إنسانية قبل أن تكون فنية".

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية
06:21

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية

أعلنت شبكة ديزني/ABC تعليق برنامج "Jimmy Kimmel Live!" إلى أجل غير مسمّى، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي طالت مقدّمه، جيمي كيميل، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن حادثة مقتل الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك.

06:21

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية

أعلنت شبكة ديزني/ABC تعليق برنامج "Jimmy Kimmel Live!" إلى أجل غير مسمّى، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي طالت مقدّمه، جيمي كيميل، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن حادثة مقتل الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك.

اخترنا لك
والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا
06:25
سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته
06:23
إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية
06:21
براءة بوراك دينيز من تهم الإساءة والتهديد بعد سنوات من الجدل
06:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025