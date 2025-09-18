الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى
بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى
A-
A+

بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى

فن

2025-09-18 | 03:25
بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى

نشرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد صورًا مؤثرة من داخل أحد المستشفيات، ظهرت فيها بحالة من الإرهاق الجسدي، كاشفةً عن استمرار معركتها الطويلة مع داء لايم، المرض المزمن الذي شُخّصت به قبل أكثر من عقد.

وظهرت بيلا، البالغة من العمر 28 عامًا، في عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" أمس الأربعاء، وهي موصولة بجهاز وريدي وتستلقي على سرير المستشفى، فيما بدت علامات التعب الشديد واضحة على وجهها. وفي إحدى الصور، غطّت فمها من شدّة الألم، بينما ظهرت في صورة أخرى بضمادة على جبينها ووجهٍ محمّر.

رغم حالتها الصحية، حرصت بيلا على مشاركة متابعيها بعض اللقطات التي تعكس روحها المرحة، إذ نشرت صورة ترتدي فيها بدلة "بيكاتشو" المريحة، وأخرى لأوراق لعب، إضافة إلى صورة لعشاء بيتزا متأخر تناولته في سريرها بالمستشفى، وصورة وهي تحتسي القهوة داخل مصعد. وأرفقت المنشور برسالة قصيرة قالت فيها:
"أنا آسفة، دائماً ما أكون غائبة... أحبكم جميعاً."

وقد تلقت بيلا دعماً واسعاً من محبيها وزملائها، أبرزهم شقيقتها الكبرى جيجي حديد التي كتبت في تعليق: "أحبكِ! أتمنى أن تشعري بالقوة والصحة التي تستحقينها قريباً!" فيما علّقت والدتهما يولاندا حديد بالقول:
"يا محاربة داء لايم."

ورغم أن بيلا لم تُفصح عن تفاصيل دخولها الأخير إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد نشرت في عام 2023 منشوراً طويلاً تحدّثت فيه عن آثار المرض على صحتها النفسية والجسدية، وقالت فيه:
"لو كنت صغيرةً كهذه، لكنت فخورة بي وأنا أكبر، لأنني لم أستسلم."

وأضافت: "العيش بهذه الحالة المتفاقمة، ومحاولة الحفاظ على من حولي سعداء، أثّر فيّ بطرق لا يمكن تفسيرها."

يُذكر أن بيلا وشقيقها أنور حديد شُخصا بداء لايم عام 2012، كما كشفت والدتهما في خطاب مؤثر خلال حفل تكريمها عام 2015، حين قالت: "هذا وعدي لهما بألا يعيشا حياة مليئة بالألم والمعاناة."

اقرأ ايضا في فن

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا
06:25

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا

في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة ابنها المأساوية، تحدثت باميلا وارنر، والدة الممثل الأميركي الراحل مالكولم جمال وارنر، عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته في 21 تموز/ يوليو الماضي خلال رحلة إلى كوستاريكا عن عمر ناهز 54 عامًا.

06:25

والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا

في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة ابنها المأساوية، تحدثت باميلا وارنر، والدة الممثل الأميركي الراحل مالكولم جمال وارنر، عن تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته في 21 تموز/ يوليو الماضي خلال رحلة إلى كوستاريكا عن عمر ناهز 54 عامًا.

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته
06:23

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

أكد الفنان المغربي سعد لمجرد سعادته بالتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة في أغنيته الجديدة "شبه دماغي"، مشددًا على أن كل عمل يجمعهما يحمل له قيمة خاصة ويضيف إلى مشواره الفني، لافتًا إلى أن العلاقة التي تجمعهما "إنسانية قبل أن تكون فنية".

06:23

سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

أكد الفنان المغربي سعد لمجرد سعادته بالتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة في أغنيته الجديدة "شبه دماغي"، مشددًا على أن كل عمل يجمعهما يحمل له قيمة خاصة ويضيف إلى مشواره الفني، لافتًا إلى أن العلاقة التي تجمعهما "إنسانية قبل أن تكون فنية".

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية
06:21

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية

أعلنت شبكة ديزني/ABC تعليق برنامج "Jimmy Kimmel Live!" إلى أجل غير مسمّى، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي طالت مقدّمه، جيمي كيميل، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن حادثة مقتل الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك.

06:21

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية

أعلنت شبكة ديزني/ABC تعليق برنامج "Jimmy Kimmel Live!" إلى أجل غير مسمّى، وذلك عقب موجة من الانتقادات الحادة التي طالت مقدّمه، جيمي كيميل، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن حادثة مقتل الناشط المحافظ الأميركي تشارلي كيرك.

اخترنا لك
والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل غرقه المأساوي في كوستاريكا
06:25
سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته
06:23
إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية
06:21
براءة بوراك دينيز من تهم الإساءة والتهديد بعد سنوات من الجدل
06:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025