بيلا حديد تكشف عن معاناتها مع داء لايم من داخل المستشفى

وظهرت ، البالغة من العمر 28 عامًا، في عدة صور عبر حسابها على " " أمس الأربعاء، وهي موصولة بجهاز وريدي وتستلقي على سرير المستشفى، فيما بدت علامات التعب الشديد واضحة على وجهها. وفي إحدى الصور، غطّت فمها من شدّة الألم، بينما ظهرت في صورة أخرى بضمادة على جبينها ووجهٍ محمّر.

رغم حالتها الصحية، حرصت بيلا على مشاركة متابعيها بعض اللقطات التي تعكس روحها المرحة، إذ نشرت صورة ترتدي فيها بدلة "بيكاتشو" المريحة، وأخرى لأوراق لعب، إضافة إلى صورة لعشاء بيتزا متأخر تناولته في سريرها بالمستشفى، وصورة وهي تحتسي القهوة داخل مصعد. وأرفقت المنشور برسالة قصيرة قالت فيها:

"أنا آسفة، دائماً ما أكون غائبة... أحبكم جميعاً."

وقد تلقت بيلا دعماً واسعاً من محبيها وزملائها، أبرزهم شقيقتها الكبرى التي كتبت في تعليق: "أحبكِ! أتمنى أن تشعري بالقوة والصحة التي تستحقينها قريباً!" فيما علّقت والدتهما بالقول:

"يا محاربة داء لايم."

ورغم أن بيلا لم تُفصح عن تفاصيل دخولها الأخير إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد نشرت في عام 2023 منشوراً طويلاً تحدّثت فيه عن آثار المرض على صحتها النفسية والجسدية، وقالت فيه:

" صغيرةً كهذه، لكنت فخورة بي وأنا أكبر، لأنني لم أستسلم."

وأضافت: "العيش بهذه الحالة المتفاقمة، ومحاولة الحفاظ على من حولي سعداء، أثّر فيّ بطرق لا يمكن تفسيرها."

يُذكر أن بيلا وشقيقها أنور حديد شُخصا بداء لايم عام 2012، كما كشفت والدتهما في خطاب مؤثر خلال حفل تكريمها عام 2015، حين قالت: "هذا وعدي لهما بألا يعيشا حياة مليئة بالألم والمعاناة."