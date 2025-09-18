براءة بوراك دينيز من تهم الإساءة والتهديد بعد سنوات من الجدل

النيابة العامة كانت قد طالبت بمعاقبته، غير أن المحكمة قررت تبرئته بسبب ضعف الأدلة والقرائن، فيما شاركت شاهينكايا ومحاميها بجلسة النطق بالحكم عبر اتصال مرئي من إسطنبول.
بهذا الحكم، يُطوى ملف القضية التي شغلت الوسط الفني التركي وأثارت جدلاً واسعاً، ليخرج بوراك دينيز من دائرة الاتهام بقرار قضائي نهائي.
بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.
شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.
أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله: