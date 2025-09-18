نقل الفنانة حياة الفهد إلى لندن لاستكمال العلاج بعد استقرار حالتها الصحية

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه عن إرسال ملف الفهد الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في ، الذي بدوره نسّق مع أحد المستشفيات المتخصصة لتحديد موعد استقبالها، قبل نقلها عبر الإخلاء الطبي.

ومن المقرر أن تخضع الفهد للعلاج في مستشفى The Wellington Hospital، أحد أبرز المراكز الطبية في ، وذلك بعد متابعة مكثفة في استمرت لأكثر من شهر، عقب تعرضها لجلطتين دماغيتين، خضعت على إثرهما لمراقبة طبية دقيقة.

وكان الاتحاد قد أصدر بيانًا رسميًا بتاريخ 13 الماضي، كشف فيه تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة، موضحًا أنها خضعت لعملية قسطرة نهاية يوليو، إلا أنها تعرضت بعدها مباشرة لجلطة أولى، ثم ثانية أثناء مراحل العلاج، مما استدعى إدخالها إلى العناية الفائقة.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والجمهور مع خبر نقل الفهد إلى لندن، متمنين لها الشفاء العاجل. وعبّرت الفنانة عن دعمها للفنانة عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "ربي يرفع عنها ويشافيها، حبيبة الكل، أم وأخت وصديقة الجميع الكبيرة."