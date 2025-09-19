احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات

وبحسب ملف القضية، تعود الواقعة إلى المحضر المحرر بتاريخ 5 مايو/أيار 2025 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ ، حيث اتهم مدير الحسابات المطربة بتوجيه عبارات نابية وخادشة بحقه، وهو ما أثبته تقرير فني تضمن أدلة رقمية واضحة.

التحقيقات أوضحت أيضًا أن استعملت الهاتف المحمول في هذه العبارات بشكل مباشر، الأمر الذي اعتبرته إساءة لاستعمال وسائل الاتصالات الحديثة، لتقرر بناءً على ذلك إحالتها إلى المحاكمة.

وطالبت بتطبيق أقصى بحق الفنانة وفقًا للمواد 166 مكرر، 306، و308 مكرر (1،2) من ، إلى جانب المادتين 70 و76/2 من الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، التي تجرّم إساءة استخدام شبكات الاتصال.

القضية من المقرر أن تُنظر في جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل داخل قاعة محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، وسط ترقب كبير من الرأي العام، خاصة أن عاشت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات الشخصية والفنية أثارت الجدل، قبل أن تحاول مؤخرًا استعادة نشاطها الفني عبر الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة.