4 آب "الحقيقة الضائعة"
احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات
احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات
A-
A+

احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات

فن

2025-09-19 | 04:07
احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات
Aljadeed
احالة شيرين عبد الوهاب الى محكمة الجنح بتهمة السبّ وإساءة استخدام الاتصالات

أحالت جهات التحقيق في مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامها بسبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وبحسب ملف القضية، تعود الواقعة إلى المحضر المحرر بتاريخ 5 مايو/أيار 2025 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث اتهم مدير الحسابات المطربة بتوجيه عبارات نابية وخادشة بحقه، وهو ما أثبته تقرير فني تضمن أدلة رقمية واضحة.

التحقيقات أوضحت أيضًا أن شيرين استعملت الهاتف المحمول في توجيه هذه العبارات بشكل مباشر، الأمر الذي اعتبرته النيابة إساءة لاستعمال وسائل الاتصالات الحديثة، لتقرر بناءً على ذلك إحالتها إلى المحاكمة.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات بحق الفنانة وفقًا للمواد 166 مكرر، 306، و308 مكرر (1،2) من قانون العقوبات، إلى جانب المادتين 70 و76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، التي تجرّم إساءة استخدام شبكات الاتصال.

القضية من المقرر أن تُنظر في جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل داخل قاعة محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، وسط ترقب كبير من الرأي العام، خاصة أن شيرين عبد الوهاب عاشت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات الشخصية والفنية أثارت الجدل، قبل أن تحاول مؤخرًا استعادة نشاطها الفني عبر الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة.

 

اقرأ ايضا في فن

تفاصيل تشييع الاعلامية يمنى شري اليوم بعد وفاتها عن 55 عاما
05:34

تفاصيل تشييع الاعلامية يمنى شري اليوم بعد وفاتها عن 55 عاما

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر 55 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، ويُقام اليوم الجمعة 19 أيلول 2025 مراسم تشييعها في كندا.

05:34

تفاصيل تشييع الاعلامية يمنى شري اليوم بعد وفاتها عن 55 عاما

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر 55 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، ويُقام اليوم الجمعة 19 أيلول 2025 مراسم تشييعها في كندا.

لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
04:29

لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

شارك الكاتب أكرم السعدني صورة جديدة ظهر فيها إلى جانب صديقه الفنان الكبير عادل إمام، رافقهم في اللقطة ابن شقيقته الفنان محمود البزاوي، وكذلك شقيق الزعيم عصام إمام.

04:29

لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور

شارك الكاتب أكرم السعدني صورة جديدة ظهر فيها إلى جانب صديقه الفنان الكبير عادل إمام، رافقهم في اللقطة ابن شقيقته الفنان محمود البزاوي، وكذلك شقيق الزعيم عصام إمام.

جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي
04:19

جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي

أعلن النجم العالمي جاستن تيمبرليك عن إصابته بمرض لايم، مؤكداً أنه يعيش مرحلة صحية صعبة، لكن محاط بدعم كبير من زوجته الممثلة جيسيكا بيل وأسرته وأصدقائه.

04:19

جاستن تيمبرليك يكشف إصابته بمرض لايم… وجيسيكا بيل سندُه الأول في رحلة التعافي

أعلن النجم العالمي جاستن تيمبرليك عن إصابته بمرض لايم، مؤكداً أنه يعيش مرحلة صحية صعبة، لكن محاط بدعم كبير من زوجته الممثلة جيسيكا بيل وأسرته وأصدقائه.

