طليقة احمد مكي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة عودتهما لبعضهما

ونشرت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ" "، صورة لمكي وبجواره خبر عن حقيقة الانفصال وكتبت قائلة: "محبتش في حياتي غير ومش هحب بعده.. بأكد على انفصالي للمرة المليون وربنا يوفقه في حياته".

كانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات حول ارتباط الفنان مكي، بطبيبة التجميل مي ، حيث زعم الجمهور اقتراب موعد زفافهما، وكعادته التزم مكي الصمت فيما يخص حياته الشخصية ولم يرد تمامًا طوال الفترة الماضية على أي من الشائعات التي تخص ارتباطه.

وخرجت مي كمال الدين، عن صمتها وردت على جميع الشائعات التي طالتها حول ارتباطها بمكي، طوال الفترة الماضية، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على "إنستغرام": "أنا وأحمد منفصلين وكل المتداولة عن غير صحيحة".