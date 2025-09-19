انابيلا هلال تعايد زوجها نادر صعب برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده

احتفلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل الشهير الدكتور نادر صعب، حيث خصّته بمعايدة مميزة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عبّرت فيها عن حبها الكبير وفخرها به.
وكتبت هلال: "عيد ميلاد سعيد لرقم واحد في حياتنا، جرّاح تجميل بارع يجرؤ دائمًا على كسر روتين الطب، ويتحمّل المسؤولية ليصنع التغيير، ولا يتوقف عن إلهامنا بتفانيه.
وأضافت: "لكن قبل كل شيء، أعظم هدية هي حبّه اللامتناهي لعائلته، هو دائمًا رقم واحد بالنسبة لنا — اليوم وكل يوم".
المعايدة التي رافقتها صورة للدكتور نادر صعب لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعي أنابيلا هلال، حيث انهالت التعليقات المليئة بالتهاني والتبريكات، متمنّين له المزيد من النجاح والتألّق في حياته العملية والشخصية.
تصدرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها في سن السبعين من رجل أعمال يصغرها في العمر. ورغم الجدل الكبير والتعليقات المتباينة التي رافقت الخبر، التزمت الدغيدي الصمت في البداية، قبل أن تحسم الجدل عبر أول تعليق رسمي لها.
أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن دعمها للفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين التي تقضي عقوبةً في خلف القضبان بعيداً من ابنتها.
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا حول مشاركتها في حفل غنائي مشترك مع الفنان فضل شاكر في دولة الإمارات العربية المتحدة.