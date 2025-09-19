انابيلا هلال تعايد زوجها نادر صعب برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده

احتفلت الإعلامية بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل الشهير الدكتور ، حيث خصّته بمعايدة مميزة عبر حسابها الرسمي على عبّرت فيها عن حبها الكبير وفخرها به.

وكتبت : " لرقم واحد في حياتنا، جرّاح تجميل بارع يجرؤ دائمًا على كسر روتين الطب، ويتحمّل المسؤولية ليصنع التغيير، ولا يتوقف عن إلهامنا بتفانيه.

وأضافت: "لكن قبل كل شيء، أعظم هدية هي حبّه اللامتناهي لعائلته، هو دائمًا رقم واحد بالنسبة لنا — وكل يوم".

المعايدة التي رافقتها صورة للدكتور نادر صعب لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعي أنابيلا هلال، حيث انهالت التعليقات المليئة بالتهاني والتبريكات، متمنّين له المزيد من النجاح والتألّق في حياته العملية والشخصية.