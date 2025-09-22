شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

من جانبها، أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بوجودها في ، وأبدت فرحتها بحصولها على الجائزة، مشيرة إلى أنها بطبعها شخصية خجولة، ولو تزوجت مجدداً فلن تقيم حفلاً كبيراً لأنها لا ترى نفسها في أجواء الأعراس الضخمة.

أما الممثلة وزوجها الممثل وسام فارس، فقد شاركا الجمهور بوجودهما في الحفل، وأكدا أنهما يحضّران لأعمال درامية ستُعرض في موسم المقبل، لكنهما فضّلا عدم تفاصيلها في الوقت الحالي.

بهذه التصريحات، جمع الموريكس دور بين التكريم الفني، واستعادة إرث الكبار، والكشف عن بعض أسرار النجوم، ليبقى منصة فنية وإعلامية تضيء على حضور الفنانين العرب وأعمالهم المقبلة.