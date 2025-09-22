الأخبار
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

فن

2025-09-22 | 13:39
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026
Aljadeed
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

في تصريحات خاصة لقناة "الجديد" من حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس، عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن فرحتها الكبيرة بوجودها في الحفل، واستذكرت الراحل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بالعبقري الذي رحل جسداً لكنه سيبقى أثراً خالداً في وجدان الأجيال، مؤكدة أنه لم يكن عابراً بل مؤثراً وصاحب بصمة فنية لن تُمحى.

من جانبها، أعربت الفنانة المصرية آمال ماهر عن سعادتها بوجودها في لبنان، وأبدت فرحتها بحصولها على الجائزة، مشيرة إلى أنها بطبعها شخصية خجولة، ولو تزوجت مجدداً فلن تقيم حفلاً كبيراً لأنها لا ترى نفسها في أجواء الأعراس الضخمة.

أما الممثلة اللبنانية سارة كنعان وزوجها الممثل وسام فارس، فقد شاركا حماس الجمهور بوجودهما في الحفل، وأكدا أنهما يحضّران لأعمال درامية جديدة ستُعرض في موسم رمضان المقبل، لكنهما فضّلا عدم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.

بهذه التصريحات، جمع الموريكس دور بين التكريم الفني، واستعادة إرث الكبار، والكشف عن بعض أسرار النجوم، ليبقى منصة فنية وإعلامية تضيء على حضور الفنانين العرب وأعمالهم المقبلة.

