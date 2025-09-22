شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

من جانبها، أعربت الفنانة المصرية آمال ماهر عن سعادتها بوجودها في لبنان، وأبدت فرحتها بحصولها على الجائزة، مشيرة إلى أنها بطبعها شخصية خجولة، ولو تزوجت مجدداً فلن تقيم حفلاً كبيراً لأنها لا ترى نفسها في أجواء الأعراس الضخمة.
أما الممثلة اللبنانية سارة كنعان وزوجها الممثل وسام فارس، فقد شاركا حماس الجمهور بوجودهما في الحفل، وأكدا أنهما يحضّران لأعمال درامية جديدة ستُعرض في موسم رمضان المقبل، لكنهما فضّلا عدم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.
بهذه التصريحات، جمع الموريكس دور بين التكريم الفني، واستعادة إرث الكبار، والكشف عن بعض أسرار النجوم، ليبقى منصة فنية وإعلامية تضيء على حضور الفنانين العرب وأعمالهم المقبلة.