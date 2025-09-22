ملاك الكويتية خلف القضبان.. اليكم التهم الموجهة لها!

شهدت الصحف التركية موجة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن قيام النجم بوراك أوزجيفيت بتصفية جزء من ممتلكاته الفاخرة. فقد كشفت تقارير محلية أنّ الممثل الشهير باع إحدى سياراته الفارهة التي اشتراها سابقًا بمبلغ 22 مليون ليرة تركية مقابل 14 مليونًا فقط، أي بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.



