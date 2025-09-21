كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. أيقونة متجددة في عالم الفن الهندي

منذ ظهورها الأول في السينما، لفتت كارينا الأنظار بأدائها المميز في أعمال بارزة مثل Kabhi Khushi Kabhie Gham وJab We Met، حيث أثبتت قدرتها على الجمع بين القوة والموهبة والأناقة، ما جعلها أيقونة متجددة في عالم الفن .

على مدار مسيرتها الطويلة، لم تقتصر نجاحات كارينا على الأدوار الفنية فقط، بل أصبحت شخصية ملهمة لجيل كامل من محبي السينما. فقد تميزت بقدرتها على التنويع بين الأدوار الكوميدية والدرامية والرومانسية، إلى جانب حضورها كرمز للأناقة والموضة، وهو ما عزز مكانتها كواحدة من أهم نجمات .