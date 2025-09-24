الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
A-
A+

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

فن

2025-09-24 | 08:00
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

وعن علاقتها بلبنان، قالت هبة نور إنها تعتبره بلدها الثاني، واصفة إياه ببلد الحب والحياة، وأضافت: "منذ عام 2010 أحمل في قلبي محبة كبيرة للبنان، عشت فيه الفرح والحزن، وأشعر أنه يشبه سوريا كثيراً، وأعشق شعبه الذي يحب الحياة".

وتطرقت نور إلى واقع الدراما السورية، مشيرة إلى أن سوريا شهدت تراجعاً نسبياً في بعض مجالات الإنتاج الفني، لكن الدراما بحد ذاتها لم تتراجع أبداً، وإنما تراجع حجم الإنتاج فقط.

أما عن جديدها الفني، فكشفت هبة نور أنها تتحضر لعمل سوري جديد بمشاركة نخبة من كبار النجوم، مؤكدة أنه سيكون عملاً مختلفاً وسيترك بصمة واضحة في الموسم الرمضاني المقبل، معربة عن ثقتها بأن الجمهور سيحبه ويتفاعل معه بقوة.

بهذا الظهور، جمعت هبة نور بين دعمها لصديقها سيف نبيل، والتأكيد على حبها للبنان، مع كشف تفاصيل مشوقة عن أعمالها المقبلة التي تعزز حضورها المستمر في الدراما السورية.

اقرأ ايضا في فن

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

11:39

سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟

في تصريح خاص لقناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل "SN Collection" في بيروت، عبّرت المؤثرة والفنانة السورية بيسان إسماعيل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة ثقتها الكبيرة بنجاح الألبوم الجديد نظراً للجهد الكبير المبذول فيه، وقالت: "أنا متأكدة أن الألبوم سيحقق نجاحاً كبيراً لأن وراءه عملاً ضخماً".

07:50

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟

في تصريح خاص لقناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل "SN Collection" في بيروت، عبّرت المؤثرة والفنانة السورية بيسان إسماعيل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة ثقتها الكبيرة بنجاح الألبوم الجديد نظراً للجهد الكبير المبذول فيه، وقالت: "أنا متأكدة أن الألبوم سيحقق نجاحاً كبيراً لأن وراءه عملاً ضخماً".

اخترنا لك
سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"
11:39
إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36
بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
07:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025