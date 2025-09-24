هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

وعن علاقتها بلبنان، قالت إنها تعتبره بلدها الثاني، واصفة إياه ببلد الحب والحياة، وأضافت: "منذ عام 2010 أحمل في قلبي محبة كبيرة للبنان، عشت فيه الفرح والحزن، وأشعر أنه يشبه كثيراً، وأعشق شعبه الذي يحب الحياة".

وتطرقت نور إلى واقع الدراما ، مشيرة إلى أن سوريا شهدت تراجعاً نسبياً في بعض مجالات الإنتاج الفني، لكن الدراما بحد ذاتها لم تتراجع أبداً، وإنما تراجع حجم الإنتاج فقط.

أما عن جديدها الفني، فكشفت هبة نور أنها تتحضر لعمل سوري جديد بمشاركة نخبة من كبار النجوم، مؤكدة أنه سيكون عملاً مختلفاً وسيترك بصمة واضحة في الموسم الرمضاني المقبل، معربة عن ثقتها بأن الجمهور سيحبه ويتفاعل معه بقوة.

بهذا الظهور، جمعت هبة نور بين دعمها لصديقها ، والتأكيد على حبها للبنان، مع كشف تفاصيل مشوقة عن أعمالها المقبلة التي تعزز حضورها المستمر في الدراما السورية.