كارمن لبس تكشف أسرار علاقتها مع زياد الرحباني… صور ورسائل تُعرض لأول مرة

ألقت لبّس كلمات مؤثرة عن حبّها الأول قائلة:"بتعرف بس تعيش وهم إنك سكّرت صفحة حبّك الأول، لتكتشف فجأة إنها بعدها مفتوحة بجروحاتها؟ سنين عم قول تخطّيت، بس كل الوقت عم إسأل ليه؟ آخر ليه كانت: ليه ما بدك تشوفني؟…"

وتابعت : "اشتقتلك… وعرفت إنك اشتقتلي بس ما قلتلي. قالولي بقيت تسأل عني، بس سمعتا منك. قلتلك بغيابك فضي البلد… بس يوم رحت، حسّيت أنا فضيت، حسّيت كل شي بقي معلّق". واختتمت رسالتها بقولها: "أسئلة بلا جواب، وذكريات ما بتتمسح… كنت إهرب من سيرتك مش لأن ما بدي ياها، بس لأن بخاف حسّ إنها أحلى سيرة. كل شارع، كل زاوية، كل مطرح… بذكّرني فيك. حبّيتك، وبعدني، وبعدا كل الجمل عم تنتهي فيك".