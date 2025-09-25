بعد تصريح "هتجوز بعد رمضان" أحمد العوضي يفاجئ الجمهور برد غير متوقع

حيث وضع حدّاً للجدل الذي دار حول زواجه بعد تصريحه في برنامج رامز جلال خلال رمضان الماضي: "هتجوز بعد رمضان".
وقال العوضي ممازحاً:"إحنا مش دلوقتي بعد رمضان، والأسبوع الجاي برضه يبقى بعد رمضان. بس أنا ماقولتش في العيد." وأضاف مؤكداً:معنديش مواصفات محددة لشريكة حياتي، زي ما ربنا يريد. ولو في حاجة فعلاً… والله هعلنها".
حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنان السوري ناصيف زيتون برفقة ابنة شقيقه الصغيرة، خطف قلوب المتابعين بجرعة من العفوية والحنان.
كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، تفاصيل جديدة عن علاقتها السابقة به وأسباب الانفصال، بعد موجة من الاتهامات التي وُجّهت إليها على مواقع التواصل.