بعد تصريح "هتجوز بعد رمضان" أحمد العوضي يفاجئ الجمهور برد غير متوقع

حيث وضع حدّاً للجدل الذي دار حول زواجه بعد تصريحه في برنامج خلال الماضي: "هتجوز بعد رمضان".

وقال ممازحاً:"إحنا مش دلوقتي بعد رمضان، والأسبوع الجاي برضه يبقى بعد رمضان. بس أنا ماقولتش في ." وأضاف مؤكداً:معنديش مواصفات محددة لشريكة حياتي، زي ما ربنا يريد. ولو في حاجة فعلاً… والله هعلنها".