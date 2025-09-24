سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

القصة بدأت عندما علّقت إحدى المتابعات على صورة نشرتها سيرين من المسلسل بانه حصد المركز الثالث على شاهد في قائلة: "أول مرة أسمع المسلسل وأتوقع ما حدا شافه، غير مستحقة". ليردّت سيرين مباشرة وتقول "خففي كره يا رهف، رح تموتي يوماً ما حسبي حساب".

لكن التعليقات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تدخلت متابعة أخرى مدافعة عن الرأي الأول، وقالت: "إذا قالت الحقيقة صارت بتكره وبدها تموت؟ أي انتي الي خففي قلة ثقة بالنفس واحسبي حساب، ومعها حق محد شاف المسلسل".

لتعود سيرين وتكتب رداً مطولاً، قالت فيه: "يللي بيأذي هو الثقة عنده مهزوزة. تعودتوا تكبوا سم وما حدا يرد عليكم وتعتقدوا إنو السكوت علامة الرضا. كزني دايماً صاحبة حق ولا تقبلي تزوري حقيقة لأي سبب من الأسباب، لأن بالاخر حسب نواياكم ترزقون… ما هيك يا سنا؟ تحياتي".ثم نشرت على كتبت فيها "في ناس عم تعلق على التواصل الاجتماعي بطريقة كلها حقد وغل وكراهية وكتير من الشر هول اكيد مش بشر هول اكيد شياطين يا ربي كيف بيقدرو ينامو كيف ضميرهم بيسمحلهن يكملو حياتهم من أذى لأذى اکبر من قلبي يسامحكم ويملي قلبكم بفرح وحب ما بيخلص ."

ردود سيرين قسمت المتابعين بين مؤيد لها رأى أنها تدافع عن نفسها وعن عملها، واخرين اعتبروا انها لا يجب ان ترد عليهم. وبين هذا وذاك، بقي اسم مسلسل "النسيان" حديث المتابعين، سواء من حيث الانتقاد أو الدفاع، ما ساهم في عودته إلى الواجهة عبر .