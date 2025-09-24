سيرين عبد النور ترد على منتقدي مسلسلها "النسيان"

الأخبار
2025-09-24
أثارت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على احد المتابعين الذين انتقدوا مسلسلها "النسيان".

القصة بدأت عندما علّقت إحدى المتابعات على صورة نشرتها سيرين من المسلسل بانه حصد المركز الثالث على شاهد في لبنان قائلة: "أول مرة أسمع باسم المسلسل وأتوقع ما حدا شافه، غير مستحقة". ليردّت سيرين مباشرة وتقول "خففي كره يا رهف، رح تموتي يوماً ما حسبي حساب".

لكن التعليقات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تدخلت متابعة أخرى مدافعة عن الرأي الأول، وقالت: "إذا قالت الحقيقة صارت بتكره وبدها تموت؟ أي انتي الي خففي قلة ثقة بالنفس واحسبي حساب، ومعها حق محد شاف المسلسل".

لتعود سيرين وتكتب رداً مطولاً، قالت فيه: "يللي بيأذي هو الثقة عنده مهزوزة. تعودتوا تكبوا سم وما حدا يرد عليكم وتعتقدوا إنو السكوت علامة الرضا. كزني دايماً صاحبة حق ولا تقبلي تزوري حقيقة لأي سبب من الأسباب، لأن بالاخر حسب نواياكم ترزقون… ما هيك يا سنا؟ تحياتي".
ثم نشرت ستوري على انستغرام كتبت فيها "في ناس عم تعلق على التواصل الاجتماعي بطريقة كلها حقد وغل وكراهية وكتير من الشر هول اكيد مش بشر هول اكيد شياطين يا ربي كيف بيقدرو ينامو كيف ضميرهم بيسمحلهن يكملو حياتهم من أذى لأذى اکبر من قلبي الله يسامحكم ويملي قلبكم بفرح وحب ما بيخلص ."

ردود سيرين قسمت المتابعين بين مؤيد لها رأى أنها تدافع عن نفسها وعن عملها، واخرين اعتبروا انها لا يجب ان ترد عليهم. وبين هذا وذاك، بقي اسم مسلسل "النسيان" حديث المتابعين، سواء من حيث الانتقاد أو الدفاع، ما ساهم في عودته إلى الواجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فن

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

11:36

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم

تعرضت النجمة التركية جيمري بايسال لإصابة مفاجئة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورود وذنوب" الذي تشارك بطولته إلى جانب الممثل مراد يلدرم.

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

08:00

هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان

في مقابلة خاصة مع قناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، وجّهت الممثلة السورية هبة نور رسالة دعم لصديقها، متمنية له التوفيق والنجاح، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين طيبة ورقياً، ويملك بصمة مميزة في الساحة الفنية تجعله يستحق كل هذا النجاح.

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟

في تصريح خاص لقناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل "SN Collection" في بيروت، عبّرت المؤثرة والفنانة السورية بيسان إسماعيل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة ثقتها الكبيرة بنجاح الألبوم الجديد نظراً للجهد الكبير المبذول فيه، وقالت: "أنا متأكدة أن الألبوم سيحقق نجاحاً كبيراً لأن وراءه عملاً ضخماً".

07:50

بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟

في تصريح خاص لقناة "الجديد" خلال حفل إطلاق ألبوم الفنان العراقي سيف نبيل "SN Collection" في بيروت، عبّرت المؤثرة والفنانة السورية بيسان إسماعيل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة ثقتها الكبيرة بنجاح الألبوم الجديد نظراً للجهد الكبير المبذول فيه، وقالت: "أنا متأكدة أن الألبوم سيحقق نجاحاً كبيراً لأن وراءه عملاً ضخماً".

إصابة الممثلة التركية جيمري بايسال خلال تصوير "ورود وذنوب" مع مراد يلدرم
11:36
هبة نور: أعشق لبنان وشعبه.. وأحضّر لعمل سوري جديد في رمضان
08:00
بيسان اسماعيل: "سيف نبيل ليس زميلي و الموريكس دور لحظة فخر" ..ومتى زيارتها القادمة الى سوريا ؟
07:50
سيف نبيل يطلق ألبومه الجديد "SN Collection" من بيروت: "لبنان بلدي الثاني والفن رسالة حب"
07:11

