وليد توفيق بين الفرح والدموع في زفاف ابنته وتفاصيل عن الزفاف في مدريد

عبّر وليد عن مشاعره كأب يودّع ابنته إلى بيتها الجديد، كاشفًا أنه كتب ولحّن لها أغنية خاصة بالمناسبة. لكنه اعترف أن دموعه خانته أثناء التلحين، ما اضطره لإعادة اللحن أكثر من مرة حتى يخفف جرعة الحزن في يوم يفترض أن يظلّ الفرح عنوانه.
وأوضح أن اختيار إسبانيا جاء برغبة العروسين، حيث بدأت قصة حبهما هناك، فيما وعد بإقامة احتفال آخر في لبنان يجمع الأصدقاء والأحبة.
حلّ الفنان المصري هشام عباس ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، حيث تطرّق إلى الأزمات الأخيرة التي مرّت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجهاً لها رسالة عتاب صريحة ونصيحة محبة.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنان السوري ناصيف زيتون برفقة ابنة شقيقه الصغيرة، خطف قلوب المتابعين بجرعة من العفوية والحنان.
كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري أحمد مكي، تفاصيل جديدة عن علاقتها السابقة به وأسباب الانفصال، بعد موجة من الاتهامات التي وُجّهت إليها على مواقع التواصل.