رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة

فن

2025-09-26 | 06:18
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريح لـ ET بالعربي خبر زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معاً للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.

واختارت يوسف لهذه المناسبة إطلالة لافتة بفستان بنفسجي حيوي مكشوف الأكتاف ومصمم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، فيما أضافت لمسة من الفخامة بارتداء عقد من الألماس منحها إطلالة راقية وجاذبة.

 
 
 
 
 
 

