رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة

أكدت الفنانة في تصريح لـ ET بالعربي خبر زواجها من المخرج ، وذلك بعد ظهورهما معاً للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان في .





وقد تداول رواد مقطع فيديو لوصول إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.

واختارت لهذه المناسبة إطلالة لافتة بفستان بنفسجي حيوي مكشوف الأكتاف ومصمم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، فيما أضافت لمسة من الفخامة بارتداء عقد من الألماس منحها إطلالة راقية وجاذبة.