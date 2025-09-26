رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال وتظهر معه لأول مرة

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.
واختارت يوسف لهذه المناسبة إطلالة لافتة بفستان بنفسجي حيوي مكشوف الأكتاف ومصمم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، فيما أضافت لمسة من الفخامة بارتداء عقد من الألماس منحها إطلالة راقية وجاذبة.
بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن ضعف بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى، خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما قصده.
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ظهرت فيه وهي تستعرض أمام متابعيها رحلة بحثها عن ثياب لطفلها المنتظر من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.
أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكداً أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.